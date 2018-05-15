Мусор из Нижнеудинска временно разместят на участке под новый полигон
С 4 мая в Нижнеудинске введен режим ЧС.
С 4 мая в Нижнеудинске введен режим ЧС.
Власти Иркутской области определили место для временного размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) города Нижнеудинска, где был введен режим ЧС после закрытия городской свалки, сообщила
«Строительство (нового) полигона на участке площадью 14 гектаров будет осуществляться в три этапа. На первом будет задействовано около 7,5 гектаров. Остальную территорию можно приспособить под площадку временного накопления ТБО, а после ввода в эксплуатацию первой очереди переместить весь мусор туда», — говорится в релизе.
Отмечается, что на строительство нового полигона в Нижнеудинском районе мощностью 16,3 кубометра в год в региональном бюджете предусмотрено около 150 млн рублей. Срок его эксплуатации составит 20 лет.
Напомним, с 4 мая в Нижнеудинске введен режим ЧС