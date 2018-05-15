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05:11 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Мусор из Нижнеудинска временно разместят на участке под новый полигон

С 4 мая в Нижнеудинске введен режим ЧС.

Власти Иркутской области определили место для временного размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) города Нижнеудинска, где был введен режим ЧС после закрытия городской свалки, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Строительство (нового) полигона на участке площадью 14 гектаров будет осуществляться в три этапа. На первом будет задействовано около 7,5 гектаров. Остальную территорию можно приспособить под площадку временного накопления ТБО, а после ввода в эксплуатацию первой очереди переместить весь мусор туда», — говорится в релизе.

Отмечается, что на строительство нового полигона в Нижнеудинском районе мощностью 16,3 кубометра в год в региональном бюджете предусмотрено около 150 млн рублей. Срок его эксплуатации составит 20 лет.

Напомним, с 4 мая в Нижнеудинске введен режим ЧС из-за угрозы ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в связи с закрытием мусорного полигона. Бытовые отходы накапливаются на придомовых территориях, на контейнерных площадках во дворах. Некоторые жители вывозят мусор в лес на несанкционированные свалки.

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