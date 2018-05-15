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05:21 (мск), источник: Вести Приморье

Детеныша косатки выкинуло на берег на севере Приморья (фото)

«Это с. Каменка Дальнегорский район… детеныша выкинуло на берег, мама его билась долго возле берега, но видим итог», — сообщают жители Каменки.

На берег близ села Каменка Дальнегорского района Приморья выкинуло детеныша косатки, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на @Дпс контроль 125rus. По словам очевидцев, млекопитающее было обнаружено слишком поздно и помочь ему люди не смогли.

«Это с. Каменка Дальнегорский район… детеныша выкинуло на берег, мама его билась долго возле берега, но видим итог», — сообщают жители Каменки.

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