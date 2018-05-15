Детеныша косатки выкинуло на берег на севере Приморья (фото)

На берег близ села Каменка Дальнегорского района Приморья выкинуло детеныша косатки, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на @Дпс контроль 125rus. По словам очевидцев, млекопитающее было обнаружено слишком поздно и помочь ему люди не смогли.