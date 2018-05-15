В Ташкенте загорелась и взорвалась «Газель»: жертв нет
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На Ташкентской кольцевой автодороге полностью выгорел автомобиль «Газель».
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На Ташкентской кольцевой автодороге полностью выгорел автомобиль «Газель».
«Накануне в 20:40 в УПБ ГУВД Ташкента поступило сообщение о возгорании автомобиля марки “Газель” (принадлежит частному предприятию), двигавшегося по Ташкентской кольцевой автодороге, возле ресторана “Эльбрус”. В предельно сжатые сроки возгорание было ликвидировано. Жертв и пострадавших нет. Возгорание произошло в моторном отсеке автомобиля. Причины выясняются», — отметили в ГУВД.