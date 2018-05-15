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07:28 (мск), источник: Podrobno.uz

В Ташкенте загорелась и взорвалась «Газель»: жертв нет

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На Ташкентской кольцевой автодороге полностью выгорел автомобиль «Газель».

Источник: Podrobno.uz

«Накануне в 20:40 в УПБ ГУВД Ташкента поступило сообщение о возгорании автомобиля марки “Газель” (принадлежит частному предприятию), двигавшегося по Ташкентской кольцевой автодороге, возле ресторана “Эльбрус”. В предельно сжатые сроки возгорание было ликвидировано. Жертв и пострадавших нет. Возгорание произошло в моторном отсеке автомобиля. Причины выясняются», — отметили в ГУВД.

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