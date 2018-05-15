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06:52 (мск), источник: Om1.ru

Омичка забыла в трамвае трехлетнего ребенка

Ребенок плакал и звал маму.

В паблике «Аварийный Омск» в соцсети «ВКонтакте» омич Александр Грязнов рассказал о происшествии, которое произошло вчера вечером, 14 мая. По его словам, мать забыла ребенка в трамвае.

Инцидент случился в трамвае № 7, мать с ребенком, которому на вид было 3−4 года, зашла на остановке «Магазин «Заря». Всю дорогу женщина смотрела в телефон, а когда трамвай подъехал к остановке «Поселок Козицкий», она вышла, но без ребенка. К счастью, транспорт далеко не уехал. На половине пути к другой остановке трамвай остановился — ребенок плакал, кричал и звал маму.

Горе-мамаша вспомнила о своем малыше только спустя пять минут. Женщина прибежала к трамваю и забрала ребенка. История, к счастью, закончилась благополучно. В комментариях к посту омичи сомневаются в правдивости истории, так как забыть ребенка в общественном транспорте многим кажется невозможным.

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