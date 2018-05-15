Омичка забыла в трамвае трехлетнего ребенка

Инцидент случился в трамвае № 7, мать с ребенком, которому на вид было 3−4 года, зашла на остановке «Магазин «Заря». Всю дорогу женщина смотрела в телефон, а когда трамвай подъехал к остановке «Поселок Козицкий», она вышла, но без ребенка. К счастью, транспорт далеко не уехал. На половине пути к другой остановке трамвай остановился — ребенок плакал, кричал и звал маму.