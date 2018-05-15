В одном из каналов Ташкента нашли труп молодой девушки

Приметы: возраст примерно 25−30 лет, рост 167−169 см. Особых примет нет. На теле обнаружены: на шее украшение — на кожаном ремешке черного цвета треугольный кулон из металла светло-серого цвета с пятью прозрачными камушками, тканевая заколка («резинка») с бантиком красного цвета в белый горошек, на руках — маникюр фиолетового цвета.