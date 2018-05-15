В одном из каналов Ташкента нашли труп молодой девушки
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Вчера в Юнусабадском районе в воде у берега канала Юкори Бозсу, протекающего по территории АО «УзбекГидроэнерго-1», был обнаружен труп девушки.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Вчера в Юнусабадском районе в воде у берега канала Юкори Бозсу, протекающего по территории АО «УзбекГидроэнерго-1», был обнаружен труп девушки.
Приметы: возраст примерно 25−30 лет, рост 167−169 см. Особых примет нет. На теле обнаружены: на шее украшение — на кожаном ремешке черного цвета треугольный кулон из металла
Все, кто может опознать указанные предметы, просим обратиться по телефону «102» или в ближайший отдел внутренних дел.