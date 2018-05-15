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07:26 (мск), источник: Podrobno.uz

В одном из каналов Ташкента нашли труп молодой девушки

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Вчера в Юнусабадском районе в воде у берега канала Юкори Бозсу, протекающего по территории АО «УзбекГидроэнерго-1», был обнаружен труп девушки.

Источник: Podrobno.uz

Приметы: возраст примерно 25−30 лет, рост 167−169 см. Особых примет нет. На теле обнаружены: на шее украшение — на кожаном ремешке черного цвета треугольный кулон из металла светло-серого цвета с пятью прозрачными камушками, тканевая заколка («резинка») с бантиком красного цвета в белый горошек, на руках — маникюр фиолетового цвета.

Все, кто может опознать указанные предметы, просим обратиться по телефону «102» или в ближайший отдел внутренних дел.

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