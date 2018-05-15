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05:41 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Два года проведут в колонии продавцы «смертельного» виски

В суде мужчины признали вину и раскаялись.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Ленинский районный суд вынес приговор двум продавцам виски с метиловым спиртом. В ходе разбирательства было установлено, что в ноябре 2015 года мужчина купил у знакомого красноярца 420 литровых бутылок спиртосодержащей жидкости с наименованием «Джек Дэниэлс Теннесси виски». Заплатил он 160 рублей за бутылку. При этом понимал, что по такой цене качественный продукт купить невозможно, но решил реализовать напиток. 120 бутылок он продал одному знакомому и 12 — другому. В итоге некачественным виски отравились семь человек. Один скончался.

Все продавцы свою вину в суде признали. Один получил 2 года и 4 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, второй 2 года и 2 месяца. В отношении третьего уголовное дело прекращено за истечением сроков давности. В течение 10 дней стороны могут обжаловать приговор.

Напомним, массовое отравление поддельным виски произошло в Красноярске в ноябре 2015 года. Тогда погибло 10 человек, несколько десятков отравились. В кратчайшие сроки были вычислены продавцы контрафакта. В 2016 году один из них был осужден — он получил 4 года колонии общего режима.

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