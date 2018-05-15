Взрыв уничтожил популярное кафе в Приморье. Подробности (видео)
В ночь на 14 мая, в 02.44, в городе Артём взорвалось загорелось здание популярного
В ночь на 14 мая, в 02.44, в городе Артём взорвалось загорелось здание популярного
Как сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на сайт newsbox24.tv, ночной взрыв фактически не оставил камня на камне от популярного в Артеме заведения на улице Пионерской. В результате ЧП строению причинены серьёзные разрушения. Местами повылетали стены и обрушился потолок.
«Вот все рассыпалось. Вон ящик улетел вон оттуда, сюда».
По сообщениям очевидцев, взрыв мог произойти