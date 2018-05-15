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06:03 (мск), источник: Вести Приморье

Взрыв уничтожил популярное кафе в Приморье. Подробности (видео)

В ночь на 14 мая, в 02.44, в городе Артём взорвалось загорелось здание популярного суши-бара «Токио».

Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на сайт newsbox24.tv, ночной взрыв фактически не оставил камня на камне от популярного в Артеме заведения на улице Пионерской. В результате ЧП строению причинены серьёзные разрушения. Местами повылетали стены и обрушился потолок.

«Вот все рассыпалось. Вон ящик улетел вон оттуда, сюда».

По сообщениям очевидцев, взрыв мог произойти из-за утечки газа. По всей видимости, еду готовили здесь при помощи 20-ти литровых баллонов с пропаном. Это лишь предварительная информация, она сейчас проверяется. Большое везение, что это случилось глубокой ночью, когда в баре уже никого не было.

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