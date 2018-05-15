В Богучанском районе у охотников в машине нашли три ружья и почти сотню патронов (видео)
Владельца карабинов оставили дома под подпиской о невыезде, полицейским предстоит установить, откуда он взял оружие.
Владельца карабинов оставили дома под подпиской о невыезде, полицейским предстоит установить, откуда он взял оружие.
В Богучанском районе Красноярского края в машине охотников нашли незарегистрированные ружья и патроны к ним, сообщили в
Автомобиль УАЗ с прицепом, на котором находилась моторная лодка, полицейские остановили на проселочной дороге. В
«Дознавателями ОМВД России по Богучанскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. На владельца гладкоствольного ружья составлен административный протокол по части 6 статьи 20.8 КоАП РФ «Нарушение правил хранения, перевозки оружия», — пояснили в
Владельца карабинов оставили дома под подпиской о невыезде. Полицейским еще предстоит установить, откуда он взял оружие.