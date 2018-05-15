В Богучанском районе у охотников в машине нашли три ружья и почти сотню патронов (видео)

Автомобиль УАЗ с прицепом, на котором находилась моторная лодка, полицейские остановили на проселочной дороге. В пресс-службе отметили, что у сотрудников уголовного розыска была оперативная информация о возможной незаконной перевозке оружия и она подтвердилась.

В салоне автомобиля лежали два карабина и охотничье ружье, а также 88 патронов. Баллистическая экспертиза подтвердила, что оружие и боеприпасы пригодны для стрельбы. Как пояснил полицейским 34-летний водитель УАЗа, ему принадлежали два незарегистрированных карабина, а ружье на охоту взял его товарищ. Оно было зарегистрировано, но перевозилось с нарушением правил.