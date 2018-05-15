Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нагиев представил свой новый фильм в Каннах
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Лера Кудрявцева станет мамой и бабушкой одновременно
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Анастасия Волочкова отменила свадьбу
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
Советник Порошенко: "Мы окружены, защищаться нам нечем"
Евровидение: Почему Киркоров обиделся на Беларусь
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Россия обыграла Словакию в матче чемпионата мира
Сборная России в порядке, и вот почему
Арестована дочь высокопоставленного чиновника Петербурга
Эксперты: в банковской системе РФ избыток денег
104-летний австралийский ученый совершил эвтаназию
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
32На Красной площади прошел Парад Победы
06:16 (мск), источник: Newslab.ru

В Богучанском районе у охотников в машине нашли три ружья и почти сотню патронов (видео)

Владельца карабинов оставили дома под подпиской о невыезде, полицейским предстоит установить, откуда он взял оружие.

В Богучанском районе Красноярского края в машине охотников нашли незарегистрированные ружья и патроны к ним, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Автомобиль УАЗ с прицепом, на котором находилась моторная лодка, полицейские остановили на проселочной дороге. В пресс-службе отметили, что у сотрудников уголовного розыска была оперативная информация о возможной незаконной перевозке оружия и она подтвердилась.

В салоне автомобиля лежали два карабина и охотничье ружье, а также 88 патронов. Баллистическая экспертиза подтвердила, что оружие и боеприпасы пригодны для стрельбы. Как пояснил полицейским 34-летний водитель УАЗа, ему принадлежали два незарегистрированных карабина, а ружье на охоту взял его товарищ. Оно было зарегистрировано, но перевозилось с нарушением правил.

«Дознавателями ОМВД России по Богучанскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. На владельца гладкоствольного ружья составлен административный протокол по части 6 статьи 20.8 КоАП РФ «Нарушение правил хранения, перевозки оружия», — пояснили в пресс-службе.

Владельца карабинов оставили дома под подпиской о невыезде. Полицейским еще предстоит установить, откуда он взял оружие.

Все новости региона
 Стала известна программа празднования Дня города в Красноярске
«Омский бекон» снял новый клип и показал, как красиво отдыхать в...
Турция отозвала своих послов из США и Израиля
«Я не знал секса до 37 лет»: зачем хранят вынужденный целибат
Заключена рекордная сделка на рынке наркотиков
Кот Мостик «дал добро» открытию Крымского моста
Далай-лама рассказал, как принять сложное решение
Третьяк прокомментировал очередную победу сборной России на ЧМХ
Отец Меган Маркл отказался ехать на королевскую свадьбу дочери
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Лучший матч Шестёркина и худший Трямкина: оценки сборной России Кто и на что наиграл в матче со словаками
Авто
Как работает шиномонтаж, где ремонт колеса стоит 350 000 рублей Шины бывают разные. Например, диковинной размерности 59/80 R63, то есть наружным диаметром 4 метра. И такие покрышки тоже надо устанавливать и ремонтировать...
Hi-Tech
Узнайте первыми о новом айфоне! Смартфон получит сразу пять ярких расцветок.
Кино
Женский бунт: звезды провели акцию протеста в Каннах 82 знаменитых женщины из мира кино взялись за руки в знак протеста против дискриминации женщин в индустрии
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Мужчина заплатил огромный налог за покупку кладбища
В Москве начали строить небоскребы с дешевым жильем
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
Как правильно выдавливать прыщик Подсказываем, какие именно воспаления можно трогать, и как правильно это делать.
Дети
Лера Кудрявцева станет мамой и бабушкой одновременно В семье телеведущей готовятся к двойному пополнению.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь