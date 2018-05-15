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06:18 (мск), источник: Губерния онлайн

Лихач на «Тойоте» врезался в машину-пылесос в Хабаровске

Виновник ДТП лавировал между рядами, пока не уткнулся в спецавтомобиль.

Источник: Губерния онлайн

В понедельник днем у хабаровской арены «Ерофей» начинающий водитель разбил семейную машину об автомобиль-пылесос. Девятнадцатилетний водитель «Тойоты Корсы» устроил аварию, когда пытался обогнать попутные иномарки, сообщает портал «Губерния».

Лавируя в автомобильном потоке на улице Павла Морозова, юноша подрезал других участников движения. В итоге он нырнул на первую полосу, где наткнулся на спецавтомобиль, собиравший мусор у бордюра. 62-летний шофер автопылесоса ехал с минимальной скоростью.

Водитель уборочной машины рассказал, что автолюбители таранят его не впервые. Мужчина отнесся к очередному недоразумению с юмором.

Шофер «Корсы» порезал руки и лицо мелкими осколками ветрового стекла. От помощи медиков горожанин, получивший права в прошлом году, отказался.

С места аварии «Корса» смогла уехать лишь на эвакуаторе. На пылесосе столкновение не оставило практически никаких следов. После мощного удара в заднюю левую колесную спарку спецавтомобиль отправился в гараж своим ходом.

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