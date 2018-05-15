Лихач на «Тойоте» врезался в машину-пылесос в Хабаровске
Виновник ДТП лавировал между рядами, пока не уткнулся в спецавтомобиль.
Виновник ДТП лавировал между рядами, пока не уткнулся в спецавтомобиль.
В понедельник днем у хабаровской арены «Ерофей» начинающий водитель разбил семейную машину об
Лавируя в автомобильном потоке на улице Павла Морозова, юноша подрезал других участников движения. В итоге он нырнул на первую полосу, где наткнулся на спецавтомобиль, собиравший мусор у бордюра. 62-летний шофер автопылесоса ехал с минимальной скоростью.
Водитель уборочной машины рассказал, что автолюбители таранят его не впервые. Мужчина отнесся к очередному недоразумению с юмором.
Шофер «Корсы» порезал руки и лицо мелкими осколками ветрового стекла. От помощи медиков горожанин, получивший права в прошлом году, отказался.
С места аварии «Корса» смогла уехать лишь на эвакуаторе. На пылесосе столкновение не оставило практически никаких следов. После мощного удара в заднюю левую колесную спарку спецавтомобиль отправился в гараж своим ходом.