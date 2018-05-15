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06:57 (мск), источник: СуперОмск

Экспертизу по уголовному делу «Омскгоргаза» проводит ФАС России

Старший помощник руководителя СУ СК РФ по Омской области по взаимодействию со СМИ Лариса Болдинова рассказала «СуперОмску» о ходе расследования уголовного дела по факту необоснованного завышения тарифов «Омскгоргаза».

«В настоящее время обвинение никому не предъявлено. Расследование уголовного дела продолжается, поскольку еще не окончено проведение назначенной следователем 23.06.2017 финансово-аналитической экспертизы, проведение которой поручено специалистам ФАС России. Также ожидается окончание назначенных следователем с целью установления точной суммы ущерба других экономических экспертиз», — сообщила Болдинова.

Отметим, в ходе недавнего разбирательства в Верховном суде выяснилось — ФАС решила пересмотреть тарифы «Омскгазсети», которая обслуживает сети «Омскгоргаза», после получения письма из омского Следкома. После изучения всех данных специалисты антимонопольного ведомства урезали тарифы на транспортировку газа в 3−4 раза, поскольку компания включила туда необоснованные затраты. Выяснилось, что «Омскгазсеть» сама даже не обслуживает коммуникации, поскольку не имеет соответствующей лицензии — этим занимается сторонняя фирма по договору.

Уголовное дело по поводу завышения тарифов «Омскгоргаза» за счет затрат на аренду сетей у «Омскгазсети» возбудили в конце апреля 2017 года. В здании холдинговой компании «Акция», связанной с депутатом Госдумы Андреем Голушко, проходили обыски и выемки документов. В том числе поводом для расследования послужило обращение заместителя председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Натальи Поклонской.

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