Экспертизу по уголовному делу «Омскгоргаза» проводит ФАС России

«В настоящее время обвинение никому не предъявлено. Расследование уголовного дела продолжается, поскольку еще не окончено проведение назначенной следователем 23.06.2017 финансово-аналитической экспертизы, проведение которой поручено специалистам ФАС России. Также ожидается окончание назначенных следователем с целью установления точной суммы ущерба других экономических экспертиз», — сообщила Болдинова.

Отметим, в ходе недавнего разбирательства в Верховном суде выяснилось — ФАС решила пересмотреть тарифы «Омскгазсети», которая обслуживает сети «Омскгоргаза», после получения письма из омского Следкома. После изучения всех данных специалисты антимонопольного ведомства урезали тарифы на транспортировку газа в 3−4 раза, поскольку компания включила туда необоснованные затраты. Выяснилось, что «Омскгазсеть» сама даже не обслуживает коммуникации, поскольку не имеет соответствующей лицензии — этим занимается сторонняя фирма по договору.