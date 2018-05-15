За неделю клещи укусили почти тысячу жителей края
Среди пострадавших в основном дачники.
Среди пострадавших в основном дачники.
В Красноярском крае за неделю резко выросло количество пострадавших от укусов клещей. Зарегистрировано 924 случая. В то время как сначала сезона всего около 1800 человек пожаловались на присасывание клещей.
Как и неделей ранее чаще всего за помощью в медучреждения обращаются дачники. Клещей цепляют в районе Камарчаги, платформ Еловая, Колягино, Лесная, Тростенцово, Петряшино, Родники, станций Таежная, Сорокино, Правая Манского района, а также в районе поселков
В Красноярске клещи укусили за неделю 258 человек, в том числе 59 детей. В городе опасными местами стали заповедник «Столбы», окрестности Ветлужанки, Академгородка, реки Базаиха, поселков Торгашино, Водники.