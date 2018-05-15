В Воронеже приостановили работу грузоподъемного крана, который угрожал здоровью людей

Как сообщила пресс-служба УФССП по Воронежской области, во время проверки специалисты выяснили, что кран использовали с недопустимым износом реборд ходовых колес, а также с неисправным электрогидравлическим штоковым толкателем привода тормоза. Все это угрожало жизни и здоровью людей.