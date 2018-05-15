В Воронеже приостановили работу грузоподъемного крана, который угрожал здоровью людей
Его нельзя будет эксплуатировать 60 суток.
Его нельзя будет эксплуатировать 60 суток.
Судебные приставы приостановили работу грузоподъемного крана в Монтажном проезде Левобережного района. Ростехнадзор выявил нарушения норм и правил в области промышленной безопасности.
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В итоге суд признал акционерное общество, которому принадлежит кран, виновным в административном правонарушении. И назначил приостановление деятельности по эксплуатации технического устройства на 60 суток.