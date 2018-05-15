Назаровец мошенническим путем получил 300 тысяч рублей из местного бюджета
57-летний мужчина обратился в администрацию Назаровского района с целью получить субсидию на развитие среднего и малого предпринимательства.
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57-летний мужчина обратился в администрацию Назаровского района с целью получить субсидию на развитие среднего и малого предпринимательства.
Там одобрили его проект о создании автомастерской в поселке Антропово и выделили средства из районного бюджета на создание бизнеса. Однако мужчина решил потратить эти деньги на организацию более выгодного для него предприятия в Назарово. Таким образом, назаровец незаконно распорядился бюджетными средствами в размере 300 тысяч рублей, сообщает
На данный момент обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве. Мужчине грозит лишение свободы сроком до шести лет.