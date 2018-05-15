Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Женский бунт: звезды провели акцию протеста в Каннах
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Навка показала, как ее дочь катается на квадроцикле
Кадыров рассказал об устроившем резню в Париже уроженце Чечни
Оказалось, что женщины разбираются в вине лучше мужчин
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
Советник Порошенко: "Мы окружены, защищаться нам нечем"
Евровидение: Почему Киркоров обиделся на Беларусь
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Лучший матч Шестёркина и худший Трямкина: оценки сборной России
«Карполю не должно быть стыдно»: россиянки стартуют в Лиге наций
После слов украинского певца о России треть зрителей покинули зал
Спор РФ и Польши об останках русского офицера
104-летний австралийский ученый совершил эвтаназию
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
10Историческая встреча лидеров двух Корей
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
06:55 (мск), источник: НИА Красноярск

Назаровец мошенническим путем получил 300 тысяч рублей из местного бюджета

57-летний мужчина обратился в администрацию Назаровского района с целью получить субсидию на развитие среднего и малого предпринимательства.

Источник: НИА Красноярск

Там одобрили его проект о создании автомастерской в поселке Антропово и выделили средства из районного бюджета на создание бизнеса. Однако мужчина решил потратить эти деньги на организацию более выгодного для него предприятия в Назарово. Таким образом, назаровец незаконно распорядился бюджетными средствами в размере 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

На данный момент обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве. Мужчине грозит лишение свободы сроком до шести лет.

Все новости региона
Турция отозвала своих послов из США и Израиля
«Я не знал секса до 37 лет»: зачем хранят вынужденный целибат
Заключена рекордная сделка на рынке наркотиков
Кот Мостик «дал добро» открытию Крымского моста
Далай-лама рассказал, как принять сложное решение
Третьяк прокомментировал очередную победу сборной России на ЧМХ
Отец Меган Маркл отказался ехать на королевскую свадьбу дочери
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Лучший матч Шестёркина и худший Трямкина: оценки сборной России Кто и на что наиграл в матче со словаками
Авто
Как работает шиномонтаж, где ремонт колеса стоит 350 000 рублей Шины бывают разные. Например, диковинной размерности 59/80 R63, то есть наружным диаметром 4 метра. И такие покрышки тоже надо устанавливать и ремонтировать...
Hi-Tech
Узнайте первыми о новом айфоне! Смартфон получит сразу пять ярких расцветок.
Кино
Женский бунт: звезды провели акцию протеста в Каннах 82 знаменитых женщины из мира кино взялись за руки в знак протеста против дискриминации женщин в индустрии
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Мягкая почва защитила Пизанскую башню от землетрясений
Мужчина заплатил огромный налог за покупку кладбища
В Африке нашли такой же стадион, как и в Саранске
Леди
Как правильно выдавливать прыщик Подсказываем, какие именно воспаления можно трогать, и как правильно это делать.
Дети
Лера Кудрявцева станет мамой и бабушкой одновременно В семье телеведущей готовятся к двойному пополнению.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь