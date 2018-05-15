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07:07 (мск), источник: Ведомости

Режим ЧС введен в Якутске из-за паводка

В Якутске введен режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы паводка. Об этом сообщил глава города Айсен Николаев. «Ситуация непростая, и в ближайшее будет усложняться, поэтому считаю необходимым ввести режим ЧС в городе Якутске», — сказал он в ходе оперативного совещания по паводковой обстановке 15 мая.

К настоящему времени уровень воды в Якутске составляет 621 см. Ситуация в городе характеризуется как стабильная. Критические уровни воды достигнуты в селе Табага, где за она поднялась на 1,5 метров. Сейчас там подтоплено около 20 дворов. Там организовано дежурство автобусов и транспорта на случай эвакуации жителей.

Накануне режим ЧС был введен еще в трех районах Якутии.

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