Режим ЧС введен в Якутске из-за паводка

К настоящему времени уровень воды в Якутске составляет 621 см. Ситуация в городе характеризуется как стабильная. Критические уровни воды достигнуты в селе Табага, где за она поднялась на 1,5 метров. Сейчас там подтоплено около 20 дворов. Там организовано дежурство автобусов и транспорта на случай эвакуации жителей.