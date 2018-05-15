Двое молдаван пытались выехать из Беларуси под тюками с одеждой

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 мая — Sputnik. Двое граждан Молдовы пытались пресечь границу Беларуси, спрятавшись в тюках с одеждой, сообщили в Госпогранкомитете.

Во время досмотра микроавтобуса Mercedes в пункте пропуска «Новая Рудня», мозырские пограничники обнаружили двух нарушителей границы. Мужчины спрятались под тюками с одеждой. У них не было документов, разрешающих пересечение границы.

По информации Госпогранкомитета, молдаване возвращались на родину после работы на стройках Санкт-Петербурга. Водитель микроавтобуса согласился подзарабоать на нелегальной перевозке молдаван через границу. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.371−1 УК (организация незаконной миграции). Ему может грозить до 5 лет лишения свободы.