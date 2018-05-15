Бандиты напали на хабаровчанку вчетвером и отобрали золотые серёжки
В дальневосточной столице правоохранители поймали четверых молодых людей, подозреваемых в нападении на девушку в Индустриальном районе. Парни решили
В дальневосточной столице правоохранители поймали четверых молодых людей, подозреваемых в нападении на девушку в Индустриальном районе. Парни решили
В полицию обратилась жительница Хабаровска и рассказала, что стала жертвой налётчиков. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в разбойном нападении. Выяснилось, что четверо приятелей в возрасте от 19 лет до 21 года решили сообща совершить преступление, чтобы улучшить своё финансовое положение. Они позвонили в незнакомую квартиру, дверь им открыла девушка. Злоумышленники, угрожая ножом, потребовали у потерпевшей
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