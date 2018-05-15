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07:36 (мск), источник: Восток Медиа

Бандиты напали на хабаровчанку вчетвером и отобрали золотые серёжки

В дальневосточной столице правоохранители поймали четверых молодых людей, подозреваемых в нападении на девушку в Индустриальном районе. Парни решили чем-нибудь поживиться, ворвались в квартиру потерпевшей и, угрожая ей ножом, отняли золотые серьги.

В полицию обратилась жительница Хабаровска и рассказала, что стала жертвой налётчиков. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в разбойном нападении. Выяснилось, что четверо приятелей в возрасте от 19 лет до 21 года решили сообща совершить преступление, чтобы улучшить своё финансовое положение. Они позвонили в незнакомую квартиру, дверь им открыла девушка. Злоумышленники, угрожая ножом, потребовали у потерпевшей какие-либо ценности. Девушка отдала налётчикам золотые серьги.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Четверым подозреваемым грозит наказание вплоть до 12 лет лишения свободы. Всех фигурантов арестовали. У сотрудников полиции есть информация о том, что парни были причастны к другим имущественным преступлениям. Правоохранители просят тех, кто что-либо знает об этом, сообщить по телефонам 8−924−113−43−17 или 02. Конфиденциальность гарантируется.

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