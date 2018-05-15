В Башкирии природными пожарами охвачена площадь 44,3 га

По сообщению ведомства, с начала пожароопасного периода в республике возникло 57 природных пожаров (в 2017 году — 24) на площади 424,71 га (в 2017 году — 337,55 га).

Ранее «Башинформ» сообщал, что в республике введен противопожарный режим. По данным министерства лесного хозяйства РБ, на период действия особого противопожарного режима установлены дополнительные требования пожарной безопасности, среди них — запрет на разведение костров, пал травы, сжигание мусора на территориях лесного фонда и на земельных участках, примыкающих к лесам; запрет на сжигание бытовых и промышленных отходов и другое.