В Кемерове начали демонтаж ТЦ «Зимняя вишня»

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Всего комплекс состоит из семи зданий, возведенных из кирпича и железобетона. Демонтаж начался с 2-этажного здания, в котором располагаются сауны и автомойка.

Вместе с тем рабочие убрали временный металлический забор, возведенный вокруг «Зимней вишни» на период следствия. При этом они блокируют входы и выходы из здания.

Прибывший на место работ врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил журналистам, что здание «Зимней вишни» находится в аварийном состоянии и не может эксплуатироваться. «Но самое главное — эти здания будут всегда ассоциироваться у жителей Кузбасса с произошедшей трагедией», — подчеркнул он.

«Сегодня мы приступаем к демонтажу вспомогательных зданий для того, чтобы подготовить площадку для демонтажа основного здания», — пояснил Цивилев. Он отметил, что основной собственник — ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» — безвозмездно передал муниципалитету все здания комплекса, а также выкупит доли у тех, кто недоволен планами по демонтажу.

Цивилев добавил, что сквер на месте ТРЦ предполагается открыть к 1 сентября.

Представитель екатеринбургской Группы компаний «Реформа», сотрудники которой занимаются демонтажом, сообщил журналистам, что сначала со зданий снимут облицовку. «Далее мы будем демонтировать железобетонные перекрытия, а затем — колонны, ригеля и балки. Мы начали демонтаж с рядом стоящего здания, чтобы дальнейшие работы (по сносу основного здания — ИФ) были максимально безопасны», — сказал представитель компании.

В свою очередь мэр Кемерова Илья Середюк сообщил журналистам, что до 8 июня городская администрация проведет работы по признанию рекреационной территории, где сейчас располагается комплекс зданий ТРЦ. «С 4 июня начнутся общественные слушания, к которым мы приглашаем всю общественность города, мы хотим услышать мнение людей по поводу сквера. Мы не сомневаемся, что такое решение будет принято», — сказал Середюк.

По его словам, в будущем сквере не предполагается размещение объектов коммерции и торговли.