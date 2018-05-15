Чиновница из собеса помогала родственникам за счет бюджета

Около года, с марта по декабрь, 53-летняя сотрудница отдела пособий и социальных выплат незаконно включала в реестры на получение пособий и социальных выплат своих родственников и знакомых, рассказали VN.ru в прокуратуре Новосибирской области. Ущерб от действий нечистоплотной в финансовых вопросах чиновницы составил 1,1 млн рублей.

Черепановский районный суд вынес обвинительный приговор — женщина признана виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере с использованием своего служебного положения). Теперь она проведет 4 года 6 месяцев в колонии общего режима.

Добавим, по иску прокурора суд взыскал с мошенницы всю сумму причиненного преступлением ущерба.