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08:09 (мск), источник: VN.ru

Чиновница из собеса помогала родственникам за счет бюджета

Четыре с половиной года проведет за решеткой экс-чиновница из Маслянинского района Новосибирской области. Женщина незаконно начисляла пособия своим друзьям и родственникам.

Около года, с марта по декабрь, 53-летняя сотрудница отдела пособий и социальных выплат незаконно включала в реестры на получение пособий и социальных выплат своих родственников и знакомых, рассказали VN.ru в прокуратуре Новосибирской области. Ущерб от действий нечистоплотной в финансовых вопросах чиновницы составил 1,1 млн рублей.

Черепановский районный суд вынес обвинительный приговор — женщина признана виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере с использованием своего служебного положения). Теперь она проведет 4 года 6 месяцев в колонии общего режима.

Добавим, по иску прокурора суд взыскал с мошенницы всю сумму причиненного преступлением ущерба.

Поправить свое финансовой положение за счет ворованных средств — не лучшее решение. Пример тому история бывшей служащей банка. Женщина ежедневно брала в сейфе финансовой организации крупные суммы денег, планируя их отдать. Впоследствии она осознала, что не сможет вернуть 4 миллиона рублей при зарплате в 15 тысяч. Кассир втайне от старшего кассира, пользуясь ее доверием, более полугода изымала деньги из кассы. Свою вину 33-летняя жительница Черепаново признала сразу.

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