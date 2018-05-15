Чиновница из собеса помогала родственникам за счет бюджета
Четыре с половиной года проведет за решеткой
Четыре с половиной года проведет за решеткой
Около года, с марта по декабрь, 53-летняя сотрудница отдела пособий и социальных выплат незаконно включала в реестры на получение пособий и социальных выплат своих родственников и знакомых, рассказали VN.ru в прокуратуре Новосибирской области. Ущерб от действий нечистоплотной в финансовых вопросах чиновницы составил 1,1 млн рублей.
Черепановский районный суд вынес обвинительный приговор — женщина признана виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере с использованием своего служебного положения). Теперь она проведет 4 года 6 месяцев в колонии общего режима.
Добавим, по иску прокурора суд взыскал с мошенницы всю сумму причиненного преступлением ущерба.
Поправить свое финансовой положение за счет ворованных средств — не лучшее решение. Пример тому история бывшей служащей банка. Женщина ежедневно брала в сейфе финансовой организации крупные суммы денег, планируя их отдать. Впоследствии она осознала, что не сможет вернуть 4 миллиона рублей при зарплате в 15 тысяч. Кассир втайне от старшего кассира, пользуясь ее доверием, более полугода изымала деньги из кассы. Свою вину 33-летняя жительница Черепаново признала сразу.