Замглавы района в Прикамье осудили за растрату

Преступник в период 2010—2011 годов пользовался автомобилем УАЗ, числящимся в собственности администрации района. Автомобиль был задействован в пользу охотхозяйства, где замглавы администрации неофициально осуществлял организационные и руководящие функции.

Своими действиями он причинил ущерб в 15 тысяч рублей. Суд признал гражданина виновным в растрате и приговорил к штрафу в размере 100 тысяч рублей.