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08:11 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Замглавы района в Прикамье осудили за растрату

ПЕРМЬ, 15 мая, ФедералПресс. Решение вынес Суксунский районный суд Пермского края.

Преступник в период 2010—2011 годов пользовался автомобилем УАЗ, числящимся в собственности администрации района. Автомобиль был задействован в пользу охотхозяйства, где замглавы администрации неофициально осуществлял организационные и руководящие функции.

Своими действиями он причинил ущерб в 15 тысяч рублей. Суд признал гражданина виновным в растрате и приговорил к штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в силу.

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