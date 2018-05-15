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08:15 (мск), источник: Om1.ru

Предприимчивый омич заключил фиктивные договоры почти на 50 миллионов

Он переводил деньги трем фирмам, а те их возвращали.

Как рассказали в пресс-службу УМВД по Омской области, будучи заместителем директора предприятия, омич заключил три договора на оказание услуг с фирмами-посредниками. Бухгалтерия перевела деньги на счета фирм, а представители организаций вернули их мужчине наличными.
По подсчетам правоохранителей, сумма таких переводов превысила 49 миллионов.
На данный момент суд арестовал имущество преступника, а именно иномарку, дом более 290 метров квадратных, пять участков земли и нежилое помещение.

Мужчина отправился в колонию общего режима на 4 года в соответствии с частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

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