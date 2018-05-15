Предприимчивый омич заключил фиктивные договоры почти на 50 миллионов

Как рассказали в пресс-службу УМВД по Омской области, будучи заместителем директора предприятия, омич заключил три договора на оказание услуг с фирмами-посредниками. Бухгалтерия перевела деньги на счета фирм, а представители организаций вернули их мужчине наличными.

По подсчетам правоохранителей, сумма таких переводов превысила 49 миллионов.

На данный момент суд арестовал имущество преступника, а именно иномарку, дом более 290 метров квадратных, пять участков земли и нежилое помещение.