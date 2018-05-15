Предприимчивый омич заключил фиктивные договоры почти на 50 миллионов
Он переводил деньги трем фирмам, а те их возвращали.
Он переводил деньги трем фирмам, а те их возвращали.
Как рассказали в
По подсчетам правоохранителей, сумма таких переводов превысила 49 миллионов.
На данный момент суд арестовал имущество преступника, а именно иномарку, дом более 290 метров квадратных, пять участков земли и нежилое помещение.
Мужчина отправился в колонию общего режима на 4 года в соответствии с частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».