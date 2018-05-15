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08:18 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии стали известны новые подробности ДТП с «Ниссан Альмерой»: скончалась третья пассажирка

УФА, 15 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Чишминском районе Башкортостана накануне утром на 1435 км автодороги Самара — Уфа — Челябинск опрокинулся «Ниссан Альмера» под управлением 49-летнего жителя Туймазов.

Как сообщало агентство «Башинформ», две пассажирки — 57 и 60 лет, погибли на месте ДТП, а водителя и еще одну пассажирку госпитализировали.

Сегодня стало известно, что третья пассажирка, с тяжелыми травмами доставленная в больницу, через несколько часов скончалась. Водитель «Ниссан» в больнице, еще одному пассажиру была оказана медпомощь. Все указанные граждане — жители Туймазинского района, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Также известно, что иномарка ехала в направлении Уфы и, со слов свидетелей, при перестроении со второго ряда на первый, уходя от столкновения с попутным «КамАЗом», водитель потерял управление и допустил опрокидывание в кювет.

В ведомстве сообщили, что в прошедший понедельник в 13 ДТП четыре человека погибли, 16 получили травмы.

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