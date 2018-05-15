В Башкирии стали известны новые подробности ДТП с «Ниссан Альмерой»: скончалась третья пассажирка

Как сообщало агентство «Башинформ», две пассажирки — 57 и 60 лет, погибли на месте ДТП, а водителя и еще одну пассажирку госпитализировали.

Сегодня стало известно, что третья пассажирка, с тяжелыми травмами доставленная в больницу, через несколько часов скончалась. Водитель «Ниссан» в больнице, еще одному пассажиру была оказана медпомощь. Все указанные граждане — жители Туймазинского района, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Также известно, что иномарка ехала в направлении Уфы и, со слов свидетелей, при перестроении со второго ряда на первый, уходя от столкновения с попутным «КамАЗом», водитель потерял управление и допустил опрокидывание в кювет.