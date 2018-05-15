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08:21 (мск), источник: Комсомольская правда

В Нижних Сергах водитель погубил пассажирку, врезавшись в жилой дом

Мужчина был пьян.

В Нижних Сергах накануне вечером в автомобильной аварии пострадали трое молодых людей. Около 22:30 на улице Ленина, 15 «семерка» влетела в угол жилого дома.

— Водитель ВАЗ-21074 1998 года рождения, в состоянии алкогольного опьянения превысил скорость и не справился с управлением, — рассказали в ГИБДД по Свердловской области.

В результате ДТП 19-летняя девушка, ехавшая на заднем сидении, погибла на месте. Еще двое пассажиров были доставлены в больницу. У 19-летнего юноши диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом руки. 20-летний молодой человек получил ушиб ноги и рану лица.

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