В Нижних Сергах водитель погубил пассажирку, врезавшись в жилой дом

В Нижних Сергах накануне вечером в автомобильной аварии пострадали трое молодых людей. Около 22:30 на улице Ленина, 15 «семерка» влетела в угол жилого дома.

— Водитель ВАЗ-21074 1998 года рождения, в состоянии алкогольного опьянения превысил скорость и не справился с управлением, — рассказали в ГИБДД по Свердловской области.