В Нижних Сергах водитель погубил пассажирку, врезавшись в жилой дом
Мужчина был пьян.
Мужчина был пьян.
В Нижних Сергах накануне вечером в автомобильной аварии пострадали трое молодых людей. Около 22:30 на улице Ленина, 15 «семерка» влетела в угол жилого дома.
— Водитель ВАЗ-21074 1998 года рождения, в состоянии алкогольного опьянения превысил скорость и не справился с управлением, — рассказали в ГИБДД по Свердловской области.
В результате ДТП 19-летняя девушка, ехавшая на заднем сидении, погибла на месте. Еще двое пассажиров были доставлены в больницу. У 19-летнего юноши диагностировали