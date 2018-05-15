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08:22 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге сгорел тепловоз

Вечером в понедельник в Екатеринбурге сгорел тепловоз. Инцидент произошел на улице Тяговая.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о пожаре поступил в 20 часов 17 минут. На площади в 10 кв.м огнем была повреждена внутренняя отделка машинного отделения тепловоза ТЭУ-630. В тушении были задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава.

Пожар был потушен в течение пяти минут. Причину возгорания еще предстоит установить.

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