В Екатеринбурге сгорел тепловоз
Вечером в понедельник в Екатеринбурге сгорел тепловоз. Инцидент произошел на улице Тяговая.
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Вечером в понедельник в Екатеринбурге сгорел тепловоз. Инцидент произошел на улице Тяговая.
Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о пожаре поступил в 20 часов 17 минут. На площади в 10 кв.м огнем была повреждена внутренняя отделка машинного отделения тепловоза ТЭУ-630. В тушении были задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава.
Пожар был потушен в течение пяти минут. Причину возгорания еще предстоит установить.