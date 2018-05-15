В Пермском районе рухнула крыша детского спортивного комплекса — через три месяца после открытия
Проектировщику и застройщику грозит срок в пять лет.
Проектировщику и застройщику грозит срок в пять лет.
— Было часов семь вечера, — рассказывает продавец
Здание детского спорткомплекса в поселке Ферма открывали торжественно, с приглашением официальных лиц. Красную ленточку перерезал тогдашний министр спорта Павел Лях. Просторный зал, уютные раздевалки — в стенах нового комплекса разместились футбольная школа, хоккейный клуб, секции каратэ и гимнастики. Тренировки юных спортсменов начались в сентябре 2016 года. А 24 декабря, спустя три месяца после торжественного открытия, крыша здания рухнула. К счастью, в этот вечер никого из детей и тренеров в зале не было.
Наша крыша — небо голубое.
Сейчас здание спортзала выглядит сюрреалистично. Снаружи это аккуратный белый домик среди деревянных сараев. Вот только заглянув внутрь, видишь — крыши нет. Она была демонтирована после проведения экспертизы. Лишь на улице рядом со зданием лежат покореженные балки.
Сразу после обрушения крыши появилась версия, что причиной стали обильные снегопады.
Да и в администрации Двуреченского сельского поселения, выкупившей здание спорткомплекса, эту версию опровергают.
— Смотрите, слой снега не более 25 сантиметров, — показывает фотографии, сделанные утром после обрушения, Андрей Непогодин, заместитель главы администрации поселения. — Рядом стоят аварийные деревянные здания, которые мы под расселение готовим. Ни у одного из них крыша не упала.
При этом, как заявили в администрации поселения, по документам застройщика возведение спорткомплекса выполнено по всем правилам.
— Здание было принято в эксплуатацию. Мы купили готовый комплекс с пакетом документов, — говорит Андрей Непогодин. — И очень были рады, что получили такой спортзал. Я сам думал сына сюда привести — заниматься борьбой.
Спорткомплекс администрация купила у ООО «Контакт-Строй» за 17,8 миллионов рублей. Деньги были выделены из бюджета Пермского района.
Первый тревожный сигнал поступил еще в апреле, до открытия, когда с крыши потекла талая вода. Оказалось, неправильно был собран один из узлов коньковой части. Подрядчик недочет исправил, и все успокоились. Вплоть до декабря.
Дешево и из имеющихся материалов.
После обрушения экспертиза показала, что конструкции здания спортивного комплекса, были недостаточно прочны и устойчивы — и в проекте и по факту. В итоге следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору». На скамье подсудимых оказались директор ООО «Элемент Проект» Татьяна Конопаткина и директор ООО «Контакт-строй» Армен Кочиян. Если суд признает их виновными, по данной статье им грозит до пяти лет лишения свободы.
По данным следствия, Армен Кочиян узнал, что администрация Двуреченского сельского поселения собирается приобрести в муниципальную собственность универсальный спортивный зал. Он решил воспользоваться моментом и построить требуемый объект. Причем, сроки были очень сжатыми. Разрешения на строительство у него не было. Проекта тоже. Было лишь желание заработать деньги.
И Армен сделал своей знакомой Татьяне Конопаткиной выгодное предложение. Та должна была очень быстро сделать проект, при этом так, чтобы затраты на строительство были бы минимальными, конструкции — максимально дешевыми, и применялись бы те материалы, которые уже есть в наличии у компании ООО «Контакт-строй».
Договор между строителем и проектировщиком был заключен в мае 2015 года, а уже в июне рабочие вышли на стройплощадку. Разрешения на строительство не было получено, но первую партию чертежей Татьяна Конопаткина передала. Так здание и строилось — проект давался по кусочкам, по мере готовности.
Не были проведены даже геологические изыскания. Местные жители, разговаривая с нами, только хмыкали:
— Понятно, что крыша упала, нашли где строить — на болоте. Здесь раньше, в советские времена, конезавод был, так подчас тут коровы тонули.
— А когда начался монтаж балок покрытия, было установлено, что необходимо их дополнительно усилить, так как балки перекрытия не имели горизонтальных связей и прогибались под собственным весом, — рассказал гособвинитель Евгений Жигалов. — О недостаточной прочности и надежности конструкции кровельных перекрытий работники ОАО «Второе Пермское управление «Уралхиммонтаж», которые вели монтаж, сообщили и директору «Контакт-Строя», и директору «Элемент проекта», но те заверили, что проект разработан в соответствии со всеми строительными нормами и указанная конструкция является безопасной и надежной.
Впоследствии эксперты установят, что «непосредственной причиной обрушения части покрытия здания спортивного комплекса, явилась потеря несущей способности элементов стропильной балки». Той самой, которая, по уверениям Кочияна и Конопаткиной, являлась безопасной и надежной.
Построили за две недели?
Разрешение на строительство спорткомплекса
А уже 21 декабря администрация Двуреченского поселения приобрела объект в собственность и перечислила на счет компании Кочияна почти 18 миллионов рублей.
…Сейчас в Пермском районном суде идет рассмотрение дела об обрушении крыши спорткомплекса. И Армен Кочиян, и Татьяна Конопаткина признают свою вину, но частично. Дескать, да, ошиблись при расчетах, но никакого сговора между нами не было. Хотели как лучше, а получилось — ну, вы сами знаете. А вопрос об ответственности тех, кто выдавал им разрешительные документы, невзирая на несостыковки в сроках, рассматриваться в суде, похоже, не будет.