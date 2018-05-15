В Пермском районе рухнула крыша детского спортивного комплекса — через три месяца после открытия

Источник: Комсомольская правда

— Было часов семь вечера, — рассказывает продавец мини-магазина Ирина. — И тут раздался такой громкий «бух». Оказалось, крыша у спорткомплекса провалилась.

Здание детского спорткомплекса в поселке Ферма открывали торжественно, с приглашением официальных лиц. Красную ленточку перерезал тогдашний министр спорта Павел Лях. Просторный зал, уютные раздевалки — в стенах нового комплекса разместились футбольная школа, хоккейный клуб, секции каратэ и гимнастики. Тренировки юных спортсменов начались в сентябре 2016 года. А 24 декабря, спустя три месяца после торжественного открытия, крыша здания рухнула. К счастью, в этот вечер никого из детей и тренеров в зале не было.

Наша крыша — небо голубое.

Сейчас здание спортзала выглядит сюрреалистично. Снаружи это аккуратный белый домик среди деревянных сараев. Вот только заглянув внутрь, видишь — крыши нет. Она была демонтирована после проведения экспертизы. Лишь на улице рядом со зданием лежат покореженные балки.

Сразу после обрушения крыши появилась версия, что причиной стали обильные снегопады. Из-за этого, мол, конструкция и не выдержала нагрузки. Но, можно подумать, здание строилось в бесснежной Сахаре или проектировщики никогда не слышали о пермских зимах.

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Да и в администрации Двуреченского сельского поселения, выкупившей здание спорткомплекса, эту версию опровергают.

— Смотрите, слой снега не более 25 сантиметров, — показывает фотографии, сделанные утром после обрушения, Андрей Непогодин, заместитель главы администрации поселения. — Рядом стоят аварийные деревянные здания, которые мы под расселение готовим. Ни у одного из них крыша не упала.

При этом, как заявили в администрации поселения, по документам застройщика возведение спорткомплекса выполнено по всем правилам.

— Здание было принято в эксплуатацию. Мы купили готовый комплекс с пакетом документов, — говорит Андрей Непогодин. — И очень были рады, что получили такой спортзал. Я сам думал сына сюда привести — заниматься борьбой.

Спорткомплекс администрация купила у ООО «Контакт-Строй» за 17,8 миллионов рублей. Деньги были выделены из бюджета Пермского района.

Первый тревожный сигнал поступил еще в апреле, до открытия, когда с крыши потекла талая вода. Оказалось, неправильно был собран один из узлов коньковой части. Подрядчик недочет исправил, и все успокоились. Вплоть до декабря.

Дешево и из имеющихся материалов.

После обрушения экспертиза показала, что конструкции здания спортивного комплекса, были недостаточно прочны и устойчивы — и в проекте и по факту. В итоге следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору». На скамье подсудимых оказались директор ООО «Элемент Проект» Татьяна Конопаткина и директор ООО «Контакт-строй» Армен Кочиян. Если суд признает их виновными, по данной статье им грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным следствия, Армен Кочиян узнал, что администрация Двуреченского сельского поселения собирается приобрести в муниципальную собственность универсальный спортивный зал. Он решил воспользоваться моментом и построить требуемый объект. Причем, сроки были очень сжатыми. Разрешения на строительство у него не было. Проекта тоже. Было лишь желание заработать деньги.

И Армен сделал своей знакомой Татьяне Конопаткиной выгодное предложение. Та должна была очень быстро сделать проект, при этом так, чтобы затраты на строительство были бы минимальными, конструкции — максимально дешевыми, и применялись бы те материалы, которые уже есть в наличии у компании ООО «Контакт-строй».

Договор между строителем и проектировщиком был заключен в мае 2015 года, а уже в июне рабочие вышли на стройплощадку. Разрешения на строительство не было получено, но первую партию чертежей Татьяна Конопаткина передала. Так здание и строилось — проект давался по кусочкам, по мере готовности.

Не были проведены даже геологические изыскания. Местные жители, разговаривая с нами, только хмыкали:

— Понятно, что крыша упала, нашли где строить — на болоте. Здесь раньше, в советские времена, конезавод был, так подчас тут коровы тонули.

Болото постепенно осушали. Рядом со спорткомплексом стоят крепенькие пятиэтажки. Но на том пустыре, где выделили землю под спортзал, грунтовые воды оказались очень близко. И когда начали копать котлован, появилась вода, поэтому вместо 40-сантиметровой подушки под фундамент пришлось делать ее толщиной в метр.

— А когда начался монтаж балок покрытия, было установлено, что необходимо их дополнительно усилить, так как балки перекрытия не имели горизонтальных связей и прогибались под собственным весом, — рассказал гособвинитель Евгений Жигалов. — О недостаточной прочности и надежности конструкции кровельных перекрытий работники ОАО «Второе Пермское управление «Уралхиммонтаж», которые вели монтаж, сообщили и директору «Контакт-Строя», и директору «Элемент проекта», но те заверили, что проект разработан в соответствии со всеми строительными нормами и указанная конструкция является безопасной и надежной.

Впоследствии эксперты установят, что «непосредственной причиной обрушения части покрытия здания спортивного комплекса, явилась потеря несущей способности элементов стропильной балки». Той самой, которая, по уверениям Кочияна и Конопаткиной, являлась безопасной и надежной.

Построили за две недели?

Разрешение на строительство спорткомплекса архитектурно-строительная инспекция администрации Пермского района выдала 23 ноября 2015 года. А уже 8 декабря эта же инспекция выдала разрешение на ввод построенного объекта. То есть чиновники подписали документы, согласно которым спортивный комплекс был построен за две недели.

А уже 21 декабря администрация Двуреченского поселения приобрела объект в собственность и перечислила на счет компании Кочияна почти 18 миллионов рублей.