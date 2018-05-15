Присвоила 40 млн рублей: на Дону экс-судью подозревают в крупном мошенничестве
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей судьи Арбитражного суда Ростовской области.
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей судьи Арбитражного суда Ростовской области.
Все материалы по делу в скором времени направят в суд. Об этом сообщает
По данным ведомства,
Бывшая судья длительное время пыталась скрыться от правосудия, была объявлена в федеральный розыск. Её задержали в Москве и доставили в