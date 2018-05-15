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09:57 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Присвоила 40 млн рублей: на Дону экс-судью подозревают в крупном мошенничестве

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей судьи Арбитражного суда Ростовской области.

Все материалы по делу в скором времени направят в суд. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.

По данным ведомства, экс-судью подозревают в мошенничестве. В 2011—2012 годах женщина получила от двух предпринимателей более 40 миллионов рублей за содействие в приобретении права на земельные участки сельхозназначения. Однако свои обязательства злоумышленница не выполнила, оформив землю на третьих лиц, состоящих с ней в близком знакомстве и родстве.

Бывшая судья длительное время пыталась скрыться от правосудия, была объявлена в федеральный розыск. Её задержали в Москве и доставили в Ростов-на-Дону.

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