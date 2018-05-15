Присвоила 40 млн рублей: на Дону экс-судью подозревают в крупном мошенничестве

Все материалы по делу в скором времени направят в суд. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.

По данным ведомства, экс-судью подозревают в мошенничестве. В 2011—2012 годах женщина получила от двух предпринимателей более 40 миллионов рублей за содействие в приобретении права на земельные участки сельхозназначения. Однако свои обязательства злоумышленница не выполнила, оформив землю на третьих лиц, состоящих с ней в близком знакомстве и родстве.