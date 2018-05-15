Один человек погиб, два пострадали в ДТП в Ростовской области
Один человек погиб, два пострадали в ДТП в Ростовской области 15 мая.
Один человек погиб, два пострадали в ДТП в Ростовской области 15 мая.
Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, авария произошла около 5.00 на 132-м километре дороги Котельниково — Песчанокопское.
По предварительным данным, Автомобиль Geely выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовой «ГАЗелью», которая после этого съехала в кювет и опрокинулась.
Вылетевшая из перевернувшейся машины деталь задела еще одну «ГАЗель», проезжавшую мимо.
В результате аварии водитель иномарки погиб. Пассажир Geely и водитель «ГАЗели» получили травмы.
По факту ДТП начата проверка.