Один человек погиб, два пострадали в ДТП в Ростовской области

Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, авария произошла около 5.00 на 132-м километре дороги Котельниково — Песчанокопское.

По предварительным данным, Автомобиль Geely выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовой «ГАЗелью», которая после этого съехала в кювет и опрокинулась.