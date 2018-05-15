Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нагиев представил свой новый фильм в Каннах
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
Навка показала, как ее дочь катается на квадроцикле
Кадыров рассказал об устроившем резню в Париже уроженце Чечни
Полина Гагарина снялась топлес на Мальдивах
«Я не знал секса до 37 лет»Джозеф жил без секса десятки лет, но вынужденный целибат не сделал его женоненавистником
Россия перед выбором: Иран или Израиль
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Нет, это не шутка: Сергей Игнашевич вернулся в сборную России
«Вегас» сравнял счет в серии 1/2 Кубка Стэнли с «Виннипегом»
Оказалось, что женщины разбираются в вине лучше мужчин
Звезда «Великолепного века» стала неузнаваемой
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Ученые предложили ужинать днем
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
10Историческая встреча лидеров двух Корей
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
09:53 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Один человек погиб, два пострадали в ДТП в Ростовской области

Один человек погиб, два пострадали в ДТП в Ростовской области 15 мая.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, авария произошла около 5.00 на 132-м километре дороги Котельниково — Песчанокопское.

По предварительным данным, Автомобиль Geely выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовой «ГАЗелью», которая после этого съехала в кювет и опрокинулась.

Вылетевшая из перевернувшейся машины деталь задела еще одну «ГАЗель», проезжавшую мимо.

В результате аварии водитель иномарки погиб. Пассажир Geely и водитель «ГАЗели» получили травмы.

По факту ДТП начата проверка.

Все новости региона
Нужно ли сегодня быть грамотным? Филолог о том, как меняется русский язык
Турция отозвала своих послов из США и Израиля
«Я не знал секса до 37 лет»: зачем хранят вынужденный целибат
«Газпром» надеется обойти американские санкции
Кот Мостик «дал добро» открытию Крымского моста
Заключена рекордная сделка на рынке наркотиков
Отец Меган Маркл отказался ехать на королевскую свадьбу дочери
«Ренова» Вексельберга получила кредит Промсвязьбанка без льгот
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Лучший матч Шестёркина и худший Трямкина: оценки сборной России Кто и на что наиграл в матче со словаками
Авто
Как работает шиномонтаж, где ремонт колеса стоит 350 000 рублей Шины бывают разные. Например, диковинной размерности 59/80 R63, то есть наружным диаметром 4 метра. И такие покрышки тоже надо устанавливать и ремонтировать...
Hi-Tech
Узнайте первыми о новом айфоне! Смартфон получит сразу пять ярких расцветок.
Кино
Женский бунт: звезды провели акцию протеста в Каннах 82 знаменитых женщины из мира кино взялись за руки в знак протеста против дискриминации женщин в индустрии
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых странных зданий мира (фото)
Испания ограничивает аренду жилья для туристов
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом Некоторые звезды постоянно находятся в режиме самоконтроля, а чтобы сохранять стройность, им приходится держать себя в ежовых рукавицах
Дети
Лера Кудрявцева станет мамой и бабушкой одновременно В семье телеведущей готовятся к двойному пополнению.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь