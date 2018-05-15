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09:13 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронежской области утром грузовик «Хендай» врезался в автобус

В аварии есть раненые.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 15 мая, в 5.40 в дежурную часть МЧС сообщили о ДТП на трассе «Дон» в Верхнемамонском районе. Там столкнулись грузовик «Хендай» и автобус. По оперативной информации, в аварии есть раненые.

Чуть раньше, в 5.29 в МЧС узнали об аварии в селе Козловка Бутурлиновского района. На одной из улиц опрокинулась «Лада-Приора». Человек, находящийся в машине, получил серьезные травмы.

«КП» продолжает выяснять подробности обеих аварий.

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