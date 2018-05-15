В Воронежской области утром грузовик «Хендай» врезался в автобус
В аварии есть раненые.
В аварии есть раненые.
Во вторник, 15 мая, в 5.40 в дежурную часть МЧС сообщили о ДТП на трассе «Дон» в Верхнемамонском районе. Там столкнулись грузовик «Хендай» и автобус. По оперативной информации, в аварии есть раненые.
Чуть раньше, в 5.29 в МЧС узнали об аварии в селе Козловка Бутурлиновского района. На одной из улиц опрокинулась «Лада-Приора». Человек, находящийся в машине, получил серьезные травмы.
«КП» продолжает выяснять подробности обеих аварий.