Лесной пожар уничтожил 30 домов под Кыштымом

За сутки в Кыштыме сгорело более 30 садовых домов. Причиной стал крупный лесной пожар. Фото с места ЧП в соцсети выложили очевидцы.

По данным ГУ МЧС по Челябинской области, в настоящее время в Кыштымском ГО пламя охватило 40 гектаров. С огнем борются 17 человек и 5 единиц техники. Причина возгораний — неосторожное обращение с огнем.