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09:33 (мск), источник: СуперОмск

Учителей омской гимназии все-таки признали виновными в гибели школьника

Ленинский райсуд Омска признал двух педагогов омской гимназии № 147 виновными в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей.

ЧП случилось 9 июня 2014 года. По данным следствия, 12-летний ученик 5 класса гимназии, находившийся в лагере с дневным пребыванием детей под присмотром двух учителей, вместе с другими детьми собирал сухие ветки и убирал территорию пришкольного участка. Во время уборки мальчик самовольно отлучился от других детей и ушел на спортивную площадку, которая была в зоне видимости учителей. Ребенок влез на дерево, и затем на расположенные на высоте около трех метров от земли трубы теплотрассы, которые проходили над металлическим забором, ограждающим территории гимназии.

Шагая по трубам, мальчик оступился и упал на прутья забора. При падении он получил травму сердца, из-за чего и скончался на месте происшествия.

«По мнению органов следствия, учителя при необходимой внимательности и предусмотрительности должны были и могли предвидеть возможность наступления этих тяжких последствий, но не предотвратили их», — отметили в пресс-службе омского Следкома.

Обвиняемые не признали свою вину.

Как ранее сообщал «СуперОмск», педагогов по данному обвинению судили неоднократно. Суды первой и второй инстанции не нашли в их действиях состава преступления. На отмене этого приговора настаивала прокуратура, однако судья Омского областного суда отказал в передаче представления в президиум Омского областного суда. Затем прокурор Омской области направил представление об оспаривании приговора в Генпокуратуру РФ, после чего судья Верховного Суда РФ признал доводы кассационного представления заместителя Генерального прокурора РФ состоятельными и после чего передал его для рассмотрения в судебном заседании Президиума Омского областного суда. Правда, там также оставили в силе оправдательный приговор. Но уже в сентябре 2016 года судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ отменила оправдательные решения всех трех судов.

При новом рассмотрении дела Ленинским райсудом Омска в декабре 2016 года педагоги снова были оправданы, а в феврале 2017-го с таким решением согласился Омский облсуд. Прокурор области и потерпевшая сторона снова оспорили решения судов, но в передаче представления и жалобы в Омском облсуде им опять отказали. С таким решением снова не согласился Верховный Суд РФ. Уголовное дело для пересмотра было направлено в Курганский областной суд, где Президиум отменил оправдательные приговоры омских судов.

После этого дело направили на новое рассмотрение в Ленинский суд, который на этот раз приговорил педагогов к наказанию в виде 1 года ограничения свободы каждому и с лишением в течение 1 года права заниматься педагогической деятельностью. Но, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, виновные лица освобождены от отбывания наказания, сообщили в пресс-службе омского Следкома. Судебный акт не вступил в законную силу.

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