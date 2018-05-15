Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ не нужно массовое производство Су-57: есть кое-что другое - NI
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки
Как выглядят мельницы в разных странах (фото)
Боня «скопировала» образ Джоли в Каннах
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
Россия перед выбором: Иран или Израиль
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Россия обыграла Словакию в матче чемпионата мира
Сборная России в порядке, и вот почему
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом
Как и почему Кейт Миддлтон подражает принцессе Диане
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Ученые предложили ужинать днем
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
10Израиль отмечает 70-летие со дня основания
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
09:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Стали известны подробности и причина смертельной драки под Уфой между студентами

В ЧП погиб 22-летний хоккеист.

Новость о массовой драке на цыганской поляне под Уфой облетела весь город. Напомним, ранним утром, 12 мая, на улице Зои Космодемьянской, что в микрорайоне «Кооперативная поляна», завязалась драка, в которой участвовали порядка 15 человек.

По последним данным, в потасовке погиб 22-летний Никита Ш., а также пострадали еще пять человек. В драке использовали все: кулаки, травматический пистолет, ножи.

Как ранее сообщала «Комсомолка», инцидент произошел между местной молодежью и городскими парнями.

Сегодня удалось выяснить причину драки, а также ее подробности.

— На весь район прогремела эта история, — рассказывает «Комсомолке» очевидец событий Маргарита (имя изменено — ред.). — В тот день я гостила у тети. Проснулась от криков, все происходило возле нашего дома. Из города приехали порядка семи иномарок. Погибший парень имел при себе травматический пистолет, из которого начал стрелять. Он был одним из самых активных участников «заварушки». Один из местных, защищаясь, ударил его ножом. К несчастью, удар оказался смертельным. Сам он сейчас лежит в реанимации.

Оказалось, что парни повздорили еще до выходных. По предварительной информации произошел обычный бытовой конфликт в магазине. Парни чего-то не поделили между собой и договорились встретиться позже, чтобы разобраться. По всей видимости, в определенный момент все вышло из-под контроля, в ход пошло оружие, и это привело к страшной трагедии.

В МВД по Башкирии и следственном комитете расследуют сразу четыре уголовных дела.

«Комсомольская правда» следит за развитием событий.

Все новости региона
 Модель Джой Корриган на Каннском фестивале показала больше, чем следовало
"Острые козырьки" признали лучшим сериалом года
Турция отозвала своих послов из США и Израиля
«Я не знал секса до 37 лет»: зачем хранят вынужденный целибат
Кот Мостик «дал добро» открытию Крымского моста
Заключена рекордная сделка на рынке наркотиков
Отец Меган Маркл отказался ехать на королевскую свадьбу дочери
Далай-лама рассказал, как принять сложное решение
На единственной заправке острова Кунашир закончился бензин
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Лучший матч Шестёркина и худший Трямкина: оценки сборной России Кто и на что наиграл в матче со словаками
Авто
Как работает шиномонтаж, где ремонт колеса стоит 350 000 рублей Шины бывают разные. Например, диковинной размерности 59/80 R63, то есть наружным диаметром 4 метра. И такие покрышки тоже надо устанавливать и ремонтировать...
Hi-Tech
Узнайте первыми о новом айфоне! Смартфон получит сразу пять ярких расцветок.
Кино
Женский бунт: звезды провели акцию протеста в Каннах 82 знаменитых женщины из мира кино взялись за руки в знак протеста против дискриминации женщин в индустрии
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Мутко может заняться строительством в России
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом Некоторые звезды постоянно находятся в режиме самоконтроля, а чтобы сохранять стройность, им приходится держать себя в ежовых рукавицах
Дети
Лера Кудрявцева станет мамой и бабушкой одновременно В семье телеведущей готовятся к двойному пополнению.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь