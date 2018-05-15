Стали известны подробности и причина смертельной драки под Уфой между студентами

Новость о массовой драке на цыганской поляне под Уфой облетела весь город. Напомним, ранним утром, 12 мая, на улице Зои Космодемьянской, что в микрорайоне «Кооперативная поляна», завязалась драка, в которой участвовали порядка 15 человек.

По последним данным, в потасовке погиб 22-летний Никита Ш., а также пострадали еще пять человек. В драке использовали все: кулаки, травматический пистолет, ножи.

Как ранее сообщала «Комсомолка», инцидент произошел между местной молодежью и городскими парнями.

Сегодня удалось выяснить причину драки, а также ее подробности.

— На весь район прогремела эта история, — рассказывает «Комсомолке» очевидец событий Маргарита (имя изменено — ред.). — В тот день я гостила у тети. Проснулась от криков, все происходило возле нашего дома. Из города приехали порядка семи иномарок. Погибший парень имел при себе травматический пистолет, из которого начал стрелять. Он был одним из самых активных участников «заварушки». Один из местных, защищаясь, ударил его ножом. К несчастью, удар оказался смертельным. Сам он сейчас лежит в реанимации.

Оказалось, что парни повздорили еще до выходных. По предварительной информации произошел обычный бытовой конфликт в магазине. Парни чего-то не поделили между собой и договорились встретиться позже, чтобы разобраться. По всей видимости, в определенный момент все вышло из-под контроля, в ход пошло оружие, и это привело к страшной трагедии.

В МВД по Башкирии и следственном комитете расследуют сразу четыре уголовных дела.