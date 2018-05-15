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09:52 (мск), источник: Восток Медиа

Фура заблокировала движение в центре Владивостока

В центре Владивостока в результате незначительной аварии оказалось перекрыто движение. На трассе столкнулись френчлайнер и легковой автомобиль, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Во время загрузки произошла ошибка.

Инцидент произошёл во вторник, 15 мая, в самом центре города. В районе остановки «Лазо» большегруз, водитель которого планировал повернуть налево, зацепил прицепом легковой автомобиль предположительно марки Honda Accord. В результате автоаварии никто не пострадал.

Большегруз, который в момент ДТП совершал манёвр, занял две полосы движения в сторону центра города. Теперь, чтобы объехать контейнеровоз, другим автомобилистам приходится подвергать выезжать на полосу, предназначенную для встречного движения. Очевидцы происшествия сообщают, что в сторону площади уже собралась огромная пробка. Кроме того, создавшаяся ситуация значительно затрудняет проезд и другим габаритным автомобилям.

Водители больших машин очень часто создают аварийные ситуации, блокирующие движение во Владивостоке. Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», во вторник, 8 мая, в районе БАМа дорогу частично перекрыла фура, опрокинутая набок. Водитель авто не учёл крутость поворота и, соответственно, не снизил скорость непосредственно перед началом манёвра. В результате большегруз полностью перекрыл одну полосу движения. Очень часто подобные инциденты происходят рядом с офисным зданием на Тигровой, 30 Так, недавно большегруз не вписался в узкий поворот, с двух сторон заставленный машинами. В итоге фура притёрла припаркованное у обочины авто. Незначительная, казалось бы, авария вылилась в настоящий транспортный коллапс — движение по Тигровой встало.

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