Мотоциклист врезался в микрогрузовик в Хабаровске
Участники озвучили противоречивые версии событий.
Участники озвучили противоречивые версии событий.
В понедельник вечером в Хабаровске случилось очередное ДТП с участием мотоцикла. У авторынка на Индустриальной улице байкер столкнулся с микрогрузовиком «Киа Бонго», сообщает портал «Губерния».
За рулем «Бонго» находился 70-летний мужчина. Он двигался со стороны улицы Павла Морозова и собирался повернуть налево, к торговому центру «Универсал». Пенсионер остановился, пропуская встречные машины, а спустя несколько секунд ощутил удар. В бок иномарки врезалась двухколесная «Хонда».
Ситуацию запутывало то, что никто не мог указать место столкновения. Царапины на асфальте от упавшего мотоцикла находились под грузовиком, но «Хонду» он не переезжал. Это значит, что остановился «Бонго» существенно дальше места удара.
Виновника столкновения попытаются установить дознаватели.
Напомним, что мотосезон в Хабаровске открылся на минувших выходных. В субботу в центре города мотоциклист врезался в кроссовер и попал в больницу, а в понедельник, 14 мая, рядом с городским управлением ГИБДД байкер столкнулся с «Мерседесом» и погиб.