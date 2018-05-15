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09:50 (мск), источник: Губерния онлайн

Мотоциклист врезался в микрогрузовик в Хабаровске

Участники озвучили противоречивые версии событий.

Источник: Губерния онлайн

В понедельник вечером в Хабаровске случилось очередное ДТП с участием мотоцикла. У авторынка на Индустриальной улице байкер столкнулся с микрогрузовиком «Киа Бонго», сообщает портал «Губерния».

За рулем «Бонго» находился 70-летний мужчина. Он двигался со стороны улицы Павла Морозова и собирался повернуть налево, к торговому центру «Универсал». Пенсионер остановился, пропуская встречные машины, а спустя несколько секунд ощутил удар. В бок иномарки врезалась двухколесная «Хонда».

Байкера увезли в больницу с травмой ноги и рваной раной руки. Отстаивать его интересы приехал товарищ, которому пострадавший обрисовал ситуацию по телефону. По версии мотоциклиста, он ехал в том же направлении, что и «Киа», когда шофер грузовика вдруг начал поворот налево. При этом водитель мотоцикла настаивал, что никого не обгонял.

Ситуацию запутывало то, что никто не мог указать место столкновения. Царапины на асфальте от упавшего мотоцикла находились под грузовиком, но «Хонду» он не переезжал. Это значит, что остановился «Бонго» существенно дальше места удара.

Виновника столкновения попытаются установить дознаватели.

Напомним, что мотосезон в Хабаровске открылся на минувших выходных. В субботу в центре города мотоциклист врезался в кроссовер и попал в больницу, а в понедельник, 14 мая, рядом с городским управлением ГИБДД байкер столкнулся с «Мерседесом» и погиб.

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