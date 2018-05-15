Полиция проверяет данные о нападении на инвалида в ТЦ в Екатеринбурге

Как написал местный портал Е1.ru, 13 мая мужчина в форме охранника и с бейджем на груди схватил 19-летнего посетителя и грубо выволок с третьего этажа на улицу. По словам матери молодого человека, работник ТЦ потребовал, чтобы юноша больше не приходил туда, потому что может повредить товары. В травмпункте медики зафиксировали у пострадавшего ушиб грудной клетки, кровоподтек в области ключицы, а также повреждение связок левой стопы, отмечает издание.