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09:40 (мск), источник: РИА Новости

Полиция проверяет данные о нападении на инвалида в ТЦ в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая — РИА Новости. Полиция Екатеринбурга проверяет информацию о конфликте охранника торгового центра «Алатырь» и молодого человека с детским церебральным параличом (ДЦП), сообщили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД.

Источник: РИА Новости

Как написал местный портал Е1.ru, 13 мая мужчина в форме охранника и с бейджем на груди схватил 19-летнего посетителя и грубо выволок с третьего этажа на улицу. По словам матери молодого человека, работник ТЦ потребовал, чтобы юноша больше не приходил туда, потому что может повредить товары. В травмпункте медики зафиксировали у пострадавшего ушиб грудной клетки, кровоподтек в области ключицы, а также повреждение связок левой стопы, отмечает издание.

В УМВД по Екатеринбургу РИА Новости сообщили, что приняли заявление об инциденте в торговом центре на улице Малышева, молодого человека с ДЦП направили на судебно-медицинскую экспертизу.

«Службой участковых уполномоченных полиции проводится проверка указанных в заявлении фактов. В рамках проверочных мероприятий также будут установлены и опрошены очевидцы и участники произошедшего», — сказали в городской полиции.

В региональном управлении СК РФ отметили, что пока инцидентом занимается только МВД. Получить комментарий представителей торгового центра РИА Новости пока не удалось.

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