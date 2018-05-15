Погибшая в ДТП в Башкирии девушка была беременна — источник

— В больницу ее доставили со множественными переломами костей таза, рук. Она скончалась спустя около пяти часов после аварии, — уточнил собеседник.

Авария случилась в пятом часу вечера в Сибае на пересечении Зилаирского шоссе и улицы Кленовая. Столкнулись ВАЗ-2106 под управлением 45-летнего жителя Баймакского района и КамАЗ, за рулем которого находился 55-летний работник одного из местных предприятий.