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09:53 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Погибшая в ДТП в Башкирии девушка была беременна — источник

33-летняя женщина, скончавшаяся в реанимации больницы после ДТП в Сибае, находилась на пятом месяце беременности. Об этом ГорОбзор.ру сообщил источник.

— В больницу ее доставили со множественными переломами костей таза, рук. Она скончалась спустя около пяти часов после аварии, — уточнил собеседник.

Авария случилась в пятом часу вечера в Сибае на пересечении Зилаирского шоссе и улицы Кленовая. Столкнулись ВАЗ-2106 под управлением 45-летнего жителя Баймакского района и КамАЗ, за рулем которого находился 55-летний работник одного из местных предприятий.

По предварительным данным ГИБДД Башкирии, водитель легкового автомобиля при повороте налево не предоставил преимущества в движении грузовику, двигавшемуся прямо. В аварии серьезные травмы получили и госпитализированы также водитель ВАЗ, муж погибшей женщины и их дочь, возраст которой 1 год и три месяца. Начато разбирательство.

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