В Уфе орудуют колбасные воры — видео

Преступники попали на камеры видеонаблюдения в одном из городских магазинов. Любители бесплатно полакомиться мясными деликатесами работают в команде. На кадрах видно, как злоумышленники используют для хищения продуктов мешки, вшитые в куртки.

Таким образом из магазина было похищено около десятка палок колбасы, сосиски и сыр. Сейчас мужчин разыскивают полицейские. Каждому из них грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает ГТРК «Башкортостан».