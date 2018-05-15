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09:55 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе орудуют колбасные воры — видео

УФА, 15 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Уфе орудуют колбасные воры.

Преступники попали на камеры видеонаблюдения в одном из городских магазинов. Любители бесплатно полакомиться мясными деликатесами работают в команде. На кадрах видно, как злоумышленники используют для хищения продуктов мешки, вшитые в куртки.

Таким образом из магазина было похищено около десятка палок колбасы, сосиски и сыр. Сейчас мужчин разыскивают полицейские. Каждому из них грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает ГТРК «Башкортостан».

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