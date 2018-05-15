В Минске лось забрел в детский сад

Необычный вызов поступил сегодня рано утром спасателям. «Лося заметили сотрудники ГАИ. Чтобы определить, куда движется животное, они сопровождали его по территории Заводского района. Лесной гость зашел на территорию детского сада по ул. Голодеда. Там он решил остановиться», — рассказали в управлении.

На место прибыли спасатели и представители разных ведомств, включая минское лесопарковое хозяйство, предприятие «Фауна города», ГАИ. Была проведена специальная операция — сначала лосю ввели транквилизатор, затем его отвезли на обследование (при необходимости ему окажут ветеринарную помощь), после животное вывезут из города и выпустят в лесу.