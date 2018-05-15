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09:45 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Суд продлил арест экс-руководителя нижегородского УФНС Владимира Шелепова до 16 августа

Суд продлил арест экс-руководителя УФНС по Нижегородской области Владимира Шелепова до 16 августа 2018 года.

Источник: ФНС

Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в Басманном районном суде г. Москвы 15 мая. Суд рассмотрел ходатайство о продлении ареста 14 мая. Напомним, Шелепова заключили под стражу 17 марта. Он обвиняется по ч.6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере). Адвокаты бывшего руководителя УФНС пытались обжаловать арест, но безуспешно.

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