Капитана Погранслужбы задержали за охоту на сайгаков
Капитана Пограничной службы задержали по подозрению в незаконной охоте в
Капитана Пограничной службы задержали по подозрению в незаконной охоте в
По данным комитета, 14 мая 2018 года инспекторами Западного регионального филиала РГКП «ПО Охотзоопром» на территории Жаныбекского района ЗКО был обнаружен квадроцикл без государственных номеров и документов. Сообщается, что при осмотре у водителя квадроцикла, работающего пограничным участковым в звании капитана Пограничной службы, были обнаружены 12 штук спиленных рогов сайгаков, чехол от ружья, топор, одна туша самца сайгака с рогами с огнестрельными ранениями.
«На место происшествия вызвана СОГ ОВД Жаныбекского района. В настоящее время совместно с сотрудниками полиции ведутся работы по поиску вещественных доказательств факта незаконной добычи сайгаков», — сообщили в ведомстве.