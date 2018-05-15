Капитана Погранслужбы задержали за охоту на сайгаков

По данным комитета, 14 мая 2018 года инспекторами Западного регионального филиала РГКП «ПО Охотзоопром» на территории Жаныбекского района ЗКО был обнаружен квадроцикл без государственных номеров и документов. Сообщается, что при осмотре у водителя квадроцикла, работающего пограничным участковым в звании капитана Пограничной службы, были обнаружены 12 штук спиленных рогов сайгаков, чехол от ружья, топор, одна туша самца сайгака с рогами с огнестрельными ранениями.