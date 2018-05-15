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09:47 (мск), источник: Tengrinews

Капитана Погранслужбы задержали за охоту на сайгаков

Капитана Пограничной службы задержали по подозрению в незаконной охоте в Западно-Казахстанской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК.

Источник: Tengrinews

По данным комитета, 14 мая 2018 года инспекторами Западного регионального филиала РГКП «ПО Охотзоопром» на территории Жаныбекского района ЗКО был обнаружен квадроцикл без государственных номеров и документов. Сообщается, что при осмотре у водителя квадроцикла, работающего пограничным участковым в звании капитана Пограничной службы, были обнаружены 12 штук спиленных рогов сайгаков, чехол от ружья, топор, одна туша самца сайгака с рогами с огнестрельными ранениями.

«На место происшествия вызвана СОГ ОВД Жаныбекского района. В настоящее время совместно с сотрудниками полиции ведутся работы по поиску вещественных доказательств факта незаконной добычи сайгаков», — сообщили в ведомстве.

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