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10:02 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

На улице Бабушкина в Петербурге провалился асфальт

На месте происшествия работают дорожные службы.

На улице Бабушкина в Невском районе Петербурга провалился асфальт.

Пользователи выложили фотографии в социальные сети утром во вторник, 15 мая. Серьезный провал образовался возле станции метро «Елизаровская». Сейчас участок огорожен. На место происшествия прибыли дорожные службы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Из-за обвала движение в сторону Большого Смоленского проспекта пришлось сузить до одной полосы.

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