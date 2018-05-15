На улице Бабушкина в Петербурге провалился асфальт

На улице Бабушкина в Невском районе Петербурга провалился асфальт.

Пользователи выложили фотографии в социальные сети утром во вторник, 15 мая. Серьезный провал образовался возле станции метро «Елизаровская». Сейчас участок огорожен. На место происшествия прибыли дорожные службы.