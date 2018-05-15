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10:00 (мск), источник: РИА Крым

Две женщины пострадали в ДТП в Коктебеле

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая — РИА Новости Крым. Авария с участием двух легковых автомобилей произошла накануне в Коктебеле. В результате происшествия пострадали два человека, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе крымского главка МЧС.

Источник: РИА "Новости"

ДТП произошло в районе родника: столкнулись легковые автомобили Kia Rio и Mitsubishi.

«В результате аварии пострадали два человека — две 63-летние пассажирки Kia. У одной из них, предварительно, ушиб позвоночника, у второй — гематома мягких тканей головы», — рассказали в ведомстве.

Обе пострадавшие доставлены в Феодосийскую горбольницу.

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