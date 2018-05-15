За несуществующую страховку жители Шарыпово отдали 11 тысяч рублей

Со слов потерпевших, они увидели рекламу по телевизору о выгодных условиях страхования и обратились к индивидуальному предпринимателю, оказывающему эти услуги. После того, как мужчина и женщина заполнили необходимые документы и внесли оплату в размере 11 тысяч рублей, их попросили подождать ответа от страховой компании. Однако спустя несколько недель ожидания потерпевшие так и не получили ответа, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.