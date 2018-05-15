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11:31 (мск), источник: НИА Красноярск

За несуществующую страховку жители Шарыпово отдали 11 тысяч рублей

В дежурную часть полиции города Шарыпово обратились 61-летний мужчина и 34-летняя женщина. По их словам, страховой агент обманным путем украл у них 11 тысяч рублей.

Источник: НИА Красноярск

Со слов потерпевших, они увидели рекламу по телевизору о выгодных условиях страхования и обратились к индивидуальному предпринимателю, оказывающему эти услуги. После того, как мужчина и женщина заполнили необходимые документы и внесли оплату в размере 11 тысяч рублей, их попросили подождать ответа от страховой компании. Однако спустя несколько недель ожидания потерпевшие так и не получили ответа, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Преступникам грозит до 2 лет лишения свободы. На данный момент сотрудники МО МВД России «Шарыповский» проводят оперативную работу по поиску лиц, причастных к преступлению.

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