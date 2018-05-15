Около поселка в Прикамье обнаружили мину

Ранее мы писали о том, что на улице Ласьвинской в Кировском районе был найден предмет, похожий на гранату. О находке сообщили в управление Росгвардии по Пермскому краю. На место оперативно прибыли сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН. Взрывотехники Росгвардии обследовали подозрительную находку и установили, что это учебная граната Ф-1. Опасности для жизни и здоровья она не представляла. Согласно установленным правилам, саперы уничтожили учебную гранату.