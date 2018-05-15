Около поселка в Прикамье обнаружили мину
Бойцы ОМОН вывезли ее для уничтожения.
Бойцы ОМОН вывезли ее для уничтожения.
На днях вблизи поселка Сылва обнаружили предмет, похожий на снаряд. Местный житель сообщил об этом в Росгвардию.
— Сотрудники
После обследования взрывотехники установили, что найденный боеприпас угрозы и здоровью жителей Прикамья не представляет.
Мину бойцы ОМОН вывезли для дальнейшего уничтожения.
Ранее мы писали о том, что на улице Ласьвинской в Кировском районе был найден предмет, похожий на гранату. О находке сообщили в управление Росгвардии по Пермскому краю. На место оперативно прибыли сотрудники