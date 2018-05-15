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11:07 (мск), источник: Комсомольская правда

Около поселка в Прикамье обнаружили мину

Бойцы ОМОН вывезли ее для уничтожения.

На днях вблизи поселка Сылва обнаружили предмет, похожий на снаряд. Местный житель сообщил об этом в Росгвардию.

— Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии выяснили, что найденный предмет — 50 мм минометная мин, — сообщили в пресс-службе Росгвардии. -

После обследования взрывотехники установили, что найденный боеприпас угрозы и здоровью жителей Прикамья не представляет.

Мину бойцы ОМОН вывезли для дальнейшего уничтожения.

Ранее мы писали о том, что на улице Ласьвинской в Кировском районе был найден предмет, похожий на гранату. О находке сообщили в управление Росгвардии по Пермскому краю. На место оперативно прибыли сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН. Взрывотехники Росгвардии обследовали подозрительную находку и установили, что это учебная граната Ф-1. Опасности для жизни и здоровья она не представляла. Согласно установленным правилам, саперы уничтожили учебную гранату.

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