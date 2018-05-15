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11:15 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе монтажник упал в шахту лифта строящегося дома с высоты 20 этажа

Несчастный случай произошел на стройке высотного дома по улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Уфы.

Как сообщил «Вестям» источник в правоохранительных органах, в шахту лифта с высоты 20 этажа упал монтажник подрядной организации. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По данному факту в Следственном Управлении Следственного комитета России по Республике Башкортостан начали доследственную проверку.

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