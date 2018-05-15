В Уфе монтажник упал в шахту лифта строящегося дома с высоты 20 этажа
Несчастный случай произошел на стройке высотного дома по улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Уфы.
Несчастный случай произошел на стройке высотного дома по улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Уфы.
Как сообщил «Вестям» источник в правоохранительных органах, в шахту лифта с высоты 20 этажа упал монтажник подрядной организации. От полученных травм мужчина скончался на месте.
По данному факту в Следственном Управлении Следственного комитета России по Республике Башкортостан начали доследственную проверку.