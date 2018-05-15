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11:09 (мск), источник: Комсомольская правда

В Крыму взорвали 50-килограммовую авиабомбу

Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в Ленинском районе.

Крымские пиротехники успешно обезвредили взрывоопасный снаряд, сохранившийся на полуострове с тех времен, когда проходили ожесточенные сражения Великой Отечественной войны.

— В службу спасения поступило сообщение о том, что в 500 метрах севернее от села Ячменное, что в Ленинском районе, на открытой территории обнаружен металлический предмет, по внешнему виду напоминающий боеприпас, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Сотрудники отделения пиротехнических работ Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республики Крым осмотрели находку и пришли к заключению, что это фугасная авиабомба весом 50 килограммов (ФАБ — 50).

Дальше все пошло по уже хорошо отработанному сценарию — операциями по ликвидации различных боеприпасов крымских спасателей не удивишь.

Авиабомбу вытащили из земли, погрузили на специальный автомобиль и отвезли для уничтожения на полигон.

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