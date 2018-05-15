В Крыму взорвали 50-килограммовую авиабомбу

Крымские пиротехники успешно обезвредили взрывоопасный снаряд, сохранившийся на полуострове с тех времен, когда проходили ожесточенные сражения Великой Отечественной войны.

— В службу спасения поступило сообщение о том, что в 500 метрах севернее от села Ячменное, что в Ленинском районе, на открытой территории обнаружен металлический предмет, по внешнему виду напоминающий боеприпас, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Сотрудники отделения пиротехнических работ Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республики Крым осмотрели находку и пришли к заключению, что это фугасная авиабомба весом 50 килограммов (ФАБ — 50).

Дальше все пошло по уже хорошо отработанному сценарию — операциями по ликвидации различных боеприпасов крымских спасателей не удивишь.