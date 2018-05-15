В Омске Любинский проспект залило маслом
Очередная катастрофа на любимой омичами улице: на этот раз по ней течет ручей масляной жижи.
Очередная катастрофа на любимой омичами улице: на этот раз по ней течет ручей масляной жижи.
Известный омский блогер и преподаватель Игорь Федоров в своем Инстаграме omchanin1976 рассказал о новом ЧП на Любинском проспекте. На этот раз реконструированную улицу заливает… маслом.
Игорь Федоров:
— Очередная жуть на Любинском! Из подворотни между домами 14 и 16 прямо на тротуар течёт … масло, судя по всему, пальмовое. Это не шутка! Этот ручей по времени появления совпал с открытием [кое-какого нового заведения — правка от ред. ], хотя, возможно, это просто совпадение. Это свинство растаскивается по всему тротуару!
Омичи тут же вспомнили историю про Аннушку из романа «Мастер и Маргарита». В комментариях написали: «Благо трамваи по Любинскому не ходят…». Зато по проспекту ходит очень много людей и, судя по следам, скоро эта лужа масла будет во весь тротуар.