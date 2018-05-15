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11:23 (мск), источник: Om1.ru

В Омске Любинский проспект залило маслом

Очередная катастрофа на любимой омичами улице: на этот раз по ней течет ручей масляной жижи.

Известный омский блогер и преподаватель Игорь Федоров в своем Инстаграме omchanin1976 рассказал о новом ЧП на Любинском проспекте. На этот раз реконструированную улицу заливает… маслом.

Игорь Федоров:

 — Очередная жуть на Любинском! Из подворотни между домами 14 и 16 прямо на тротуар течёт … масло, судя по всему, пальмовое. Это не шутка! Этот ручей по времени появления совпал с открытием [кое-какого нового заведения — правка от ред. ], хотя, возможно, это просто совпадение. Это свинство растаскивается по всему тротуару!

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Омичи тут же вспомнили историю про Аннушку из романа «Мастер и Маргарита». В комментариях написали: «Благо трамваи по Любинскому не ходят…». Зато по проспекту ходит очень много людей и, судя по следам, скоро эта лужа масла будет во весь тротуар.

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