Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«А что вы хотели после захвата двух судов?»: ответ РФ - Киеву
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Лера Кудрявцева станет мамой и бабушкой одновременно
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 простых варианта
Звезда «Великолепного века» стала неузнаваемой
«Я не знал секса до 37 лет»Джозеф жил без секса десятки лет, но вынужденный целибат не сделал его женоненавистником
«Это какой-то позор»: россияне дали оценку финалу «Евровидения»
СМИ узнали о важном назначении Дмитрия Рогозина
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Россия обыграла Словакию в матче чемпионата мира
Сборная России в порядке, и вот почему
«Покрошились зубы»: сестра о потерявшей 17 кг Надежде Савченко
После слов Скрипки о РФ зрители покинули зал
104-летний австралийский ученый совершил эвтаназию
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
15Замуж за принца
32На Красной площади прошел Парад Победы
11:32 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Пассажир микроавтобуса погиб в лобовом ДТП в Кущевском районе Кубани

Водитель с травмами госпитализирован.

Сообщение о ДТП в районе Цукеровой Балки в Кущевском районе поступило около 07:00. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Ford Transit выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым Volvo.

Как сообщают в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, в результате аварии погиб пассажир Ford — удар пришелся на правую сторону микроавтобуса. Водителя Ford с травмами доставили на обследование в лечебное учреждение.

На данный момент по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.

Все новости региона
 У известного российского актера диагностировали рак легких
В крови погибшей в Майями российской модели обнаружили смесь из наркотиков
СМИ узнали о критике Кремлем законопроекта о контрсанкциях
Житель Китая заплатил в ларьке 23 тысячи долларов за два пирожка
Мосгорсуд: решение о блокировке Telegram не вступало в силу
59 погибших: первые итоги переноса посольства США в Иерусалим
Средний размер кредита наличными достиг исторического максимума
Кот Мостик «дал добро» открытию Крымского моста
Отец Меган Маркл отказался ехать на королевскую свадьбу дочери
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
«Будь я скаутом НХЛ, обязательно взял бы Гусева» Шведский хоккейный журналист - о звездах "Красной машины", самом талантливом юниоре планеты и следующем европейском тренере в НХЛ
Авто
Как работает шиномонтаж, где ремонт колеса стоит 350 000 рублей Шины бывают разные. Например, диковинной размерности 59/80 R63, то есть наружным диаметром 4 метра. И такие покрышки тоже надо устанавливать и ремонтировать...
Hi-Tech
Узнайте первыми о новом айфоне! Смартфон получит сразу пять ярких расцветок.
Кино
Умерла звезда фильмов о Супермене Марго Киддер, которая играла девушку супергероя, ушла из жизни в возрасте 69 лет
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Мягкая почва защитила Пизанскую башню от землетрясений
Мужчина заплатил огромный налог за покупку кладбища
В Африке нашли такой же стадион, как и в Саранске
Леди
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом Некоторые звезды постоянно находятся в режиме самоконтроля, а чтобы сохранять стройность, им приходится держать себя в ежовых рукавицах
Дети
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов Актриса продемонстрировала идеальную фигуру.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь