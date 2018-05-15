Пассажир микроавтобуса погиб в лобовом ДТП в Кущевском районе Кубани
Водитель с травмами госпитализирован.
Водитель с травмами госпитализирован.
Сообщение о ДТП в районе Цукеровой Балки в Кущевском районе поступило около 07:00. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Ford Transit выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым Volvo.
Как сообщают в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, в результате аварии погиб пассажир Ford — удар пришелся на правую сторону микроавтобуса. Водителя Ford с травмами доставили на обследование в лечебное учреждение.
На данный момент по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.