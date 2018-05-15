Пассажир микроавтобуса погиб в лобовом ДТП в Кущевском районе Кубани

Сообщение о ДТП в районе Цукеровой Балки в Кущевском районе поступило около 07:00. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Ford Transit выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым Volvo.

Как сообщают в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, в результате аварии погиб пассажир Ford — удар пришелся на правую сторону микроавтобуса. Водителя Ford с травмами доставили на обследование в лечебное учреждение.