В Мостовском районе 16-летнего подростка заподозрили в убийстве женщины

Следствие полагает, что вечером 13 мая 16-летний юноша с местными жителями отдыхал в кафе в поселке Псебай. После он предложил 40-летней знакомой провести ее до дома. Позже он рассказал, что они были пьяны и по пути до дома подросток и женщина поссорились. Он ударил ее камнем по голове, женщина упала. После этого подросток задушил оппонентку, спрятал тело и скрылся. Местные жители услышали шум и вызвали сотрудников полиции, которые нашли тело.