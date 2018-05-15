Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«А что вы хотели после захвата двух судов?»: ответ РФ - Киеву
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Сын Прилучного и Муцениеце стал хоккеистом
Почему владельцы загородных домов не сдают их в аренду
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом
«Я не знал секса до 37 лет»Джозеф жил без секса десятки лет, но вынужденный целибат не сделал его женоненавистником
«Это какой-то позор»: россияне дали оценку финалу «Евровидения»
СМИ узнали о важном назначении Дмитрия Рогозина
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Источник: Жорже Мендеш предлагает «Зениту» тренера «Шахтера»
Кубок Стэнли. Игорная столица мира сходит с ума от хоккея
Смерть 32-летнего актера: Юрий Киндрат скончался в реанимации
Реакция Киева на слова об угрозах дипломатам РФ
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Ученые предложили ужинать днем
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
15Замуж за принца
32На Красной площади прошел Парад Победы
11:34 (мск), источник: ЮГА.ру

В Мостовском районе 16-летнего подростка заподозрили в убийстве женщины

В Мостовском районе возбудили уголовное дело после гибели 40-летней местной жительницы.

Источник: ЮГА.ру

Следствие полагает, что вечером 13 мая 16-летний юноша с местными жителями отдыхал в кафе в поселке Псебай. После он предложил 40-летней знакомой провести ее до дома. Позже он рассказал, что они были пьяны и по пути до дома подросток и женщина поссорились. Он ударил ее камнем по голове, женщина упала. После этого подросток задушил оппонентку, спрятал тело и скрылся. Местные жители услышали шум и вызвали сотрудников полиции, которые нашли тело.

Подозреваемого задержали, расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, в Темрюке возбудили уголовное дело по факту убийства 71-летнего местного жителя. Следствие полагает, что его зарезал 14-летний юноша.

Все новости региона
 41 факт о Рамзане Кадырове
Городские легенды Краснодара
СМИ узнали о критике Кремлем законопроекта о контрсанкциях
Житель Китая заплатил в ларьке 23 тысячи долларов за два пирожка
Мосгорсуд: решение о блокировке Telegram не вступало в силу
59 погибших: первые итоги переноса посольства США в Иерусалим
Средний размер кредита наличными достиг исторического максимума
Кот Мостик «дал добро» открытию Крымского моста
Отец Меган Маркл отказался ехать на королевскую свадьбу дочери
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
«Будь я скаутом НХЛ, обязательно взял бы Гусева» Шведский хоккейный журналист - о звездах "Красной машины", самом талантливом юниоре планеты и следующем европейском тренере в НХЛ
Авто
Как работает шиномонтаж, где ремонт колеса стоит 350 000 рублей Шины бывают разные. Например, диковинной размерности 59/80 R63, то есть наружным диаметром 4 метра. И такие покрышки тоже надо устанавливать и ремонтировать...
Hi-Tech
Узнайте первыми о новом айфоне! Смартфон получит сразу пять ярких расцветок.
Кино
Умерла звезда фильмов о Супермене Марго Киддер, которая играла девушку супергероя, ушла из жизни в возрасте 69 лет
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых странных зданий мира (фото)
Испания ограничивает аренду жилья для туристов
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом Некоторые звезды постоянно находятся в режиме самоконтроля, а чтобы сохранять стройность, им приходится держать себя в ежовых рукавицах
Дети
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов Актриса продемонстрировала идеальную фигуру.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь