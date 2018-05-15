Житель Кубани задержан за незаконную вырубку деревьев, ущерб составил 6,3 млн рублей
Не имея разрешительных документов на заготовку и обработку древесины, он вырубил в лесном массиве Мостовского района более 300 деревьев различных пород.
Не имея разрешительных документов на заготовку и обработку древесины, он вырубил в лесном массиве Мостовского района более 300 деревьев различных пород.
В рамках
Для фиксации правонарушений сотрудники полиции используют беспилотные летательные аппараты. При проверке оперативной информации правоохранители задержали с поличным подозреваемого в незаконной рубке лесных насаждений.
Установлено, что 58-летний местный житель, не имея разрешительных документов на заготовку и обработку древесины, вырубил в лесном массиве Мостовского района более 300 деревьев различных пород. Общий ущерб составил свыше 6 миллионов 300 тысяч рублей.
В отношении подозреваемого следственным отделом ОМВД России по Мостовскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. На период предварительного следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — сообщает «Югополису»