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17:51 (мск), источник: Югополис

​Житель Кубани задержан за незаконную вырубку деревьев, ущерб составил 6,3 млн рублей

Не имея разрешительных документов на заготовку и обработку древесины, он вырубил в лесном массиве Мостовского района более 300 деревьев различных пород.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Лес», направленного на выявление и пресечение фактов незаконной рубки лесных насаждений, в Краснодарском крае задержан с поличным местный житель, подозреваемый в незаконной рубке леса.

Для фиксации правонарушений сотрудники полиции используют беспилотные летательные аппараты. При проверке оперативной информации правоохранители задержали с поличным подозреваемого в незаконной рубке лесных насаждений.

Установлено, что 58-летний местный житель, не имея разрешительных документов на заготовку и обработку древесины, вырубил в лесном массиве Мостовского района более 300 деревьев различных пород. Общий ущерб составил свыше 6 миллионов 300 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого следственным отделом ОМВД России по Мостовскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. На период предварительного следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — сообщает «Югополису» пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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