​Житель Кубани задержан за незаконную вырубку деревьев, ущерб составил 6,3 млн рублей

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Лес», направленного на выявление и пресечение фактов незаконной рубки лесных насаждений, в Краснодарском крае задержан с поличным местный житель, подозреваемый в незаконной рубке леса.

Для фиксации правонарушений сотрудники полиции используют беспилотные летательные аппараты. При проверке оперативной информации правоохранители задержали с поличным подозреваемого в незаконной рубке лесных насаждений.

Установлено, что 58-летний местный житель, не имея разрешительных документов на заготовку и обработку древесины, вырубил в лесном массиве Мостовского района более 300 деревьев различных пород. Общий ущерб составил свыше 6 миллионов 300 тысяч рублей.