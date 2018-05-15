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11:24 (мск), источник: Югополис

Тихорецкого депутата осудили за мат и нападение на полицейского

По инициативе Тихорецкой межрайонной прокуратуры депутат районного совета досрочно сдал мандат.

Судебное решение по поводу произошедшего инцидента было вынесено в декабре 2017 года.

В суде установлено, что депутата местного совета нецензурно бранившегося в общественном месте, остановили сотрудники полиции, находившиеся на дежурстве. В ответ на требование представить документы, депутат ударил одного из полицейских по лицу.

Он был признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти и приговорен к штрафу в 50 тыс. рублей.

Апелляционным постановлением Краснодарского краевого суда приговор Тихорецкого городского суда был оставлен без изменения, а апелляционная жалоба осужденного — без удовлетворения.

Межрайонный прокурор направил в совет муниципального образования информацию, по результатам рассмотрения которой было принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата, сообщает «Югополису» пресс-служба краевой прокуратуры.

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