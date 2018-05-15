Тихорецкого депутата осудили за мат и нападение на полицейского
По инициативе Тихорецкой межрайонной прокуратуры депутат районного совета досрочно сдал мандат.
По инициативе Тихорецкой межрайонной прокуратуры депутат районного совета досрочно сдал мандат.
Судебное решение по поводу произошедшего инцидента было вынесено в декабре 2017 года.
В суде установлено, что депутата местного совета нецензурно бранившегося в общественном месте, остановили сотрудники полиции, находившиеся на дежурстве. В ответ на требование представить документы, депутат ударил одного из полицейских по лицу.
Он был признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти и приговорен к штрафу в 50 тыс. рублей.
Апелляционным постановлением Краснодарского краевого суда приговор Тихорецкого городского суда был оставлен без изменения, а апелляционная жалоба осужденного — без удовлетворения.
Межрайонный прокурор направил в совет муниципального образования информацию, по результатам рассмотрения которой было принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата, сообщает «Югополису»